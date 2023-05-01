دستگیری پزشک قلابی در شهرستان داراب

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علیرضا نوشاد در تشریح جزئیات این خبر بیان کرد: در پی دریافت خبری مبنی بر اینکه فردی با معرفی خود به عنوان پزشک طب سنتی اقدام به مداوای بیماران مراجعه کننده و تجویز دارو برای آنها به صورت غیرقانونی می‌کند که بلافاصله موضوع با جدیت در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه مأموران با انجام تحقیقات میدانی به یکسری سرنخ‌هایی در این خصوص دست یافتند، افزود: متهم به مراجعین خود اینگونه اظهار داشته که شما مبتلا به بیماری عفونی یا صعب‌العلاج بوده و با دریافت مبالغ هنگفت اقدام به تجویز داروی تقلبی و یا عمل جراحی در منزل خود کرده است.

فرمانده انتظامی داراب تصریح کرد: مأموران انتظامی پس از هماهنگی قضائی در معیت کارشناس شبکه بهداشت مخفیگاه متهم که داری مدرک سیکل بود را شناسایی و وی را در منزلش دستگیر کردند.

نوشاد با بیان اینکه در بازرسی از منزل متهم اقلام زیادی داروهای تقلبی و غیرمجاز کشف شد، گفت: پزشک قلابی پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی و سپس روانه زندان شد.