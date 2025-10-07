نیاکان: دندانپزشک قلابی در کوهچنار فارس شناسایی و دستگیری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امین نیاکان از شناسایی و دستگیری دندانپزشک قلابی در کوهچنار فارس خبر داد و گفت: دانشگاه علوم پزشکی شیراز با همکاری نهادهای نظارتی و قضایی، با جدیت تمام با هرگونه فعالیت پزشکی و درمانی توسط افراد فاقد صلاحیت و غیرمجاز برخورد می‌کند.

وی ادامه داد: سلامت مردم خط قرمز ماست و تلاش‌های شبانه‌روزی همکاران ما در واحد های نظارت بر درمان شبکه های بهداشت در سراسر استان، برای جلوگیری از ورود هرگونه آسیب به شهروندان در حال انجام است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز افزود: انتظار می‌رود شهروندان همواره پیش از دریافت هرگونه خدمت درمانی، از طریق سامانه‌های رسمی دانشگاه از صلاحیت پزشک یا مرکز درمانی اطمینان حاصل نمایند.

همچنین محمد انصاری رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان کوچنار نیز در این باره گفت: به دنبال دریافت گزارشاتی مبنی بر فعالیت یک فرد فاقد مدرک معتبر دندانپزشکی در شهرستان کوهچنار، تیم نظارت بر درمان شبکه بهداشت و درمان با هماهنگی دستگاه قضایی و انتظامی شهرستان وارد عمل شده و در نهایت، فرد متخلف شناسایی و دستگیر شد.

انصاری افزود: متأسفانه در یک ماه گذشته در شهرستان کوهچنار به دلیل فعالیت غیرمجاز افراد فاقد مدرک یا صلاحیت در حوزه درمان، به بعضی از شهروندان آسیب جدی وارد شده که با تلاش فراوان بعضی از موارد شناسایی شده‌اند و پیگیری ها به جدیدت در حال انجام است.