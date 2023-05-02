جشنواره «جابر بن حیان» در دهدشت برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون فاطمی زاده صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران، افزود: آثار برتر مرحله شهرستانی نمایشگاه جشنواره «جابر بن حیان» انتخاب و به مرحله استانی ارسال می‌شود.

وی با اشاره به اینکه این جشنواره در دو مرحله اجرا شد، تصریح کرد: در مرحله درون مدرسه‌ای دانش آموزان آثار خود را تولید و به نمایش گذاشتند.

فاطمی زاده افزود: در این راستا از هر مدرسه ۶ اثر انتخاب و به مرحله شهرستانی ارسال شد.

رئیس آموزش و پرورش دهدشت گفت: در مرحله شهرستانی از ۵۰ مدرسه حدود ۳۰۰ اثر انتخاب و در این جشنواره به نمایش گذاشته شد.

وی برپایی این جشنواره را فرصتی برای به نمایش گذاشتن خلاقیت‌ها و نوآوری‌های دانش آموزان دانست و گفت: هدف از برگزاری این جشنواره ایجاد زمینه و افزایش انگیزه بین دانش آموزان در یادگیری و مهارت‌های عملی است.