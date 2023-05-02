ایجاد درآمد پایدار برای کشور با بهره برداری از کریدور شمال-جنوب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، خیراله خادمی معاون وزیر راه و شهرسازی صبح امروز در جلسه هم اندیشی با معاونان، مدیران کل، مجریان و مدیران حوزه‌های طرح‌های شرکت در استان‌ها اظهار کرد: با توجه به اهمیت بهره‌مندی از مزایای کریدور شمال- جنوب کشور و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های سرزمینی، اولویت بندی و پیگیری پروژه‌ها، تعامل با مسئولان استانی و مدیریت چالش‌ها از سوی مدیران در حوزه‌های شرکت ساخت وتوسعه توصیه می‌شود.

خادمی با تاکید بر مهندسی اصولی در حوزه اعتبارات و طرح‌ها اظهار کرد: در حال حاضر ۱۵۲ طرح در بخش بزرگراهی، ۳۶ طرح در حوزه ریلی و ۲۳ طرح در بخش آزادراهی در قالب ۳۶۳ پروژه در کشور در حال احداث است.

وی با اشاره به ۱۳۷۰ قرارداد اجرایی در شرکت ساخت و توسعه ادامه داد: ارزش این قراردادها ۶۶ هزار میلیارد تومان است که ارزش روز آن ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود و تحقق اهداف کمی مستلزم اولویت بندی و برنامه‌ریزی اصولی پروژه‌ها و تلاش برای تأمین اعتبار لازم از منابع مختلف است.

معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین افتتاح ۲۹۳ کیلومتر آزادراه در سال جاری را عملکردی شاخص و یک رکورد اعلام کرد و افزود: متوسط طول بهره‌برداری سالانه از آزادراه‌های کشور ۸۸ کیلومتر است و در صورت افتتاح این میزان آزادراه رشد ۲.۵ برابری در این حوزه به ثبت می‌رسد.

خادمی تکمیل کریدورهای شمال- جنوب کشور را مهم‌ترین اولویت توسعه شبکه حمل ونقل دانست و گفت: تکمیل کریدور شمال- جنوب علاوه بر توسعه ترانزیت ملی و بین‌المللی در کشور و استفاده از ظرفیت‌های سرزمینی، یک منبع درآمد پایدار و مطمئن برای ایران در دنیای امروز به حساب می‌آید.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اهمیت ارتقا کیفی ساخت راه‌ها تاکید کرد: با در نظر گرفتن هزینه‌های بالای ساخت پروژه‌های راهسازی کشور توصیه می‌شود به منظور افزایش عمر متوسط جاده‌ها آزمایش‌گرهای توانمند، ناظران پروژه با تجربه و متخصص و رؤسای کارگاه‌های کارآمد برای پروژه‌ها انتخاب شود. همچنین برگزاری دوره‌های آموزشی نیز در رأس برنامه‌های حوزه‌ها قرار گیرد.

مدیرعامل شرکت ساخت وتوسعه از مدیران حوزه‌های طرح‌های شرکت ساخت در استان‌ها گفت: یکی از مهمترین وظایف مدیران حوزه‌ها در هر استان تعامل قوی و سازنده با مسئولان استانی است تا با ارائه مستندات از چرایی اهمیت تکمیل پروژه‌ها، گزارش میزان پیشرفت طرح‌ها و لزوم تخصیص اعتبار مورد نیاز، اقدامات لازم برای تأمین منابع مالی و تسریع در تکمیل پروژه‌ها انجام شود.

در این جلسه شاپور پولادی، معاون توسعه مدیریت و منابع عملکرد شرکت ساخت در حوزه ارزیابی‌ها، هزینه‌های دادرسی، پرونده‌های حقوقی و … را مثبت ارزیابی کرد و گفت: همکاری صمیمانه کارشناسان حقوقی در استان‌ها موجب شده است بیش از ۹۰ درصد ارزیابی‌ها بدون ارجاع به تهران در داخل استان‌ها پیگیری شود و مدیران حوزه‌ها در جریان کل فرآیند مسیر پرونده‌های حقوقی قرار دارند و این موضوع بسیاری از مشکلات را حل کرده و روند اجرای کارها را تسریع بخشیده است.

افتتاح ۴۰۰ کیلومتر آزادراه تا پایان دولت

به گزارش مدیریت ارتباطات و اطلاع رسانی شرکت مادر تخصصی ساخت وتوسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، در این نشست محمود ملازینل مدیرکل دفتر امور مجریان آزادراه‌ها نیز سال سال ۱۴۰۲ را سال شکوفایی آزادراه‌های کشور اعلام کرد و اظهار کرد: در سال جاری با بهره‌برداری از ۲۹۳ کیلومتر مسیر آزادراهی در پنج استان کشور رکورد سال‌های قبل شکسته می‌شود.

ملازینل ادامه داد: طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته تا پایان دولت در سال ۱۴۰۴ بیش از ۴۰۰ کیلومتر به طول شبکه آزادراهی کشور در استان‌های مختلف افزوده خواهد شد که به طور قطع با همکاری حوزه‌ها راه رسیدن به این برنامه ریزی هموارتر می‌شود.