محکومیت زندان برای دو متهم پرونده ترور داریا دوگین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینتل ریپابلیک، دو تن از کسانی که به عوامل ترور داریا دوگین، دختر نظریه‌پرداز مشهور روس کمک کردند، به زندان محکوم شدند.

بنا به رای دادگاهی در روسیه دو تن که با جعل سند به فرار عاملان ترور هولناک داریا دوگین از روسیه کمک کردند، امروز سه‌شنبه به زندان محکوم شدند.

بنا به نوشته اینتل ریپابلیک، مدت محکومیت این دو فرد به دلیل مشارکت در فرار غیرقانونی عاملان ترور این خبرنگار مشهور روس، ۳ سال و ۶ ماه اعلام شد.

پیشتر نیز دادگاهی در روسیه اعلام کرد که به صورت غیابی غیابی یکی از اعضای گروه خرابکاران اوکراینی را، که نقشه قتل «داریا دوگین» دختر «الکساندر دوگین» را طراحی کرده بود، را بازداشت کرده است.

سازمان امنیت روسیه پیش از این در بیانیه‌ای اعلام کرد که قتل دوگین در مسکو طراحی شده بود و اسناد و مدارک جعلی که سگانینکو در اختیار مظنون اصلی قرار داده، به نام شخصی حقیقی و در قید حیات به اسم «یولیا زایکو» شهروند قزاقستان بوده است. براساس اعلام اف‌اس‌بی، سگانینکو یکی از اعضای «باند تروریستی و خرابکاری اوکراین» بوده و ۳۰ جولای (۸ مرداد) از استونی وارد روسیه شده و یک روز پیش از مرگ دوگین، این کشور را ترک کرده است.

داریا دوگین ۲۰ آگوست (۲۹ مرداد) در پی انفجار خودروی بمب‌گذاری‌شده وی در حومه مسکو، کشته شد؛ به گفته رسانه‌های روسیه، هدف این بمب‌گذاری الکساندر دوگین، پدر وی بوده است؛ کسی که از او به عنوان «مغز متفکر» ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه نام برده می‌شود.