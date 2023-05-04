️مسابقات قرآن جمعیت هلال احمر گیلان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، هادی سلیمی ظهر پنجشنبه در گفتگو با رسانه‌ها اظهار کرد: مسابقات قرآن کریم، نهج‌البلاغه و احکام ویژه کارکنان، امدادگران و داوطلبان جمعیت هلال احمر با شعار خدمت، صلح و دوستی در راستای لبیک به منویات مقام معظم رهبری مبنی بر تربیت ۱۰ میلیون حافظ قرآن از سوی معاونت آموزش و پژوهش با هماهنگی دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در جمعیت هلال احمر امروز برگزار شد.

سلیمی ادامه داد: این مسابقات در تعامل با مراکز قرآنی با هدف ایجاد انس و الفت بیشتر کارکنان با قرآن و نهج‌البلاغه، ترویج فرهنگ غنی قرآنی و نهج‌البلاغه و نهادینه کردن آن بین اعضای جمعیت هلال‌احمر استان، ارتقای روحیه معنوی و گسترش اخلاق اسلامی و تقویت ایمان و باورهای دینی، شناسایی چهره‌های قرآنی و تکریم از آنها و آشنایی بیشتر با مسائل شرعی و احکام عمومی برگزار شد.

سرپرست جمعیت هلال احمر استان گیلان گفت: حفظ جز های یک، سوم، پنجم، دهم، پانزدهم، کل قرآن کریم، حفظ سوره یاسین، قرائت در بخش بانوان در رشته قرائت ترتیل از سوره یاسین و در بخش آقایان در رشته ترتیل از سوره یاسین و در رشته تحقیق از سوره انبیا، تفسیر قرآن با محوریت سوره مبارکه یاسین (منبع تفسیر نمونه)، نهج‌البلاغه در رشته ترجمه و شرح نامه امام علی (ع) به امام حسن (ع) با محوریت نامه ۳۱ نهج‌البلاغه و احکام از جمله رشته‌های این دوره از مسابقات به شمار می‌رود.

سلیمی تصریح کرد: رشته احکام نیز در سطح احکام عمومی از توضیح المسائل مراجع عظام با محوریت احکام تقلید، طهارت و نجاسات، نماز، خمس، امر به معروف و نهی از منکر برگزار شد.

سرپرست جمعیت هلال احمر استان گیلان با اشاره به اینکه ۱۳۳ نفر در این مسابقات با یکدیگر به رقابت پرداختند، اضافه کرد: مرحله نخست این مسابقات امروز برگزار شد و در این مسابقه نفرات اول تا سوم هر رشته معرفی شدند و مرحله کشوری این مسابقات با حضور نفرات اول هر رشته نیز به زودی برگزار می‌شود.