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۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۲۲:۲۸

عملیات گازرسانی به ۱۸ روستای شهرستان بویراحمد کلنگ زنی شد

عملیات گازرسانی به ۱۸ روستای شهرستان بویراحمد کلنگ زنی شد

یاسوج_ عملیات گازرسانی به ۱۸ روستای شهرستان بویراحمد کلنگ زنی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار کهگیلویه و بویراحمد عصر جمعه در آئین کلنگ زنی عملیات گازرسانی به ۱۸ روستای شهرستان بویراحمد، گفت: دولت توجه ویژه و حمایت از مناطق محروم و کمتر برخوردار را هدفگذاری کرده است.

سید علی احمد زاده افزود: پروژه گازرسانی به ۱۸ روستای بویراحمد کلنگ زنی و عملیات اجرایی آن آغاز شد.

وی با تاکید بر تعامل مردم منطقه برای اجرای شبکه گذاری، تصریح کرد: تحقق همکاری در اجرای پروژه به روند تکمیل گازرسانی کمک می‌کند.

استاندار خوستار حرکت جهادی برای گازرسانی به مناطق محروم استان شد و گفت: باید تا زمستان آینده بخشی از روستاها تکمیل گازرسانی را داشته باشند.

کد مطلب 5772027

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