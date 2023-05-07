به گزارش خبرنگار مهر، روبرتو تورس از جمله بازیکنانی بود که جواد نکونام سرمربی وقت تیم فولاد خوزستان در نقل و انتقالات زمستانی او را از تیم اوساسونا اسپانیا به خدمت گرفت. قرارداد این بازیکن به مدت نیم فصل امضا شد و تمدید آن منوط به توافق دو طرف بود.

تورس بعد از سفر به ایران، به خاطر پر بودن لیست فولاد چند هفته‌ای از مسابقات دور بود و نتوانست به جواد نکونام کمک کند. او در اولین بازی خود در دیدار فولاد مقابل پرسپولیس تک گل بازی را به ثمر رساند اما پس از آن افت و خیز زیادی را تجربه کرد به ویژه بعد از آنکه نکونام از هدایت فولاد کنار رفت و علیرضا منصوریان جای او را گرفت.

تورس که از سوی باشگاه اوساسونا برای تماشای فینال کوپادل‌ری مقابل رئال مادرید به شهر سویا دعوت شده بود، از فرصت مصدومیتش استفاده کرد و با اجازه از کادر فنی فولاد، سه هفته مانده تا پایان لیگ برتر ایران به اسپانیا رفت.

تورس در بازگشت به اسپانیا صحبت‌هایی را بر زبان آورده است که به نظر می‌رسد جدایی اش از فولاد در پایان فصل قطعی است.

این هافبک در گفتگو با روزنامه as در پاسخ به این سئوال که «آیا ممکن است فصل بعد به فوتبال اسپانیا بازگردد؟ » گفت: نظری ندارم. بعد از تابستان دوست دارم با همسر و فرزندانم تجربه‌ای در خارج از کشور داشته باشم. چیزی که برای من واضح است این است که دیگر مثل ایران تنها نخواهم رفت چون خیلی سخت بوده است.

تورس بعد از امضای قرارداد با فولاد، بدون خانواده اش به ایران آمد و این پاسخ او نشان می‌دهد انتخاب او برای فصل بعد تیمی خارج از ایران خواهد بود و این‌طور که به نظر می‌رسد جدایی اش از تیم فولاد قطعی است.