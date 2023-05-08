شعب تعزیرات صنفی برای جلوگیری از تخلف اصناف افزایش یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قهرمانی در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل تعزیرات این استان ضمن تأکید بر جلوگیری از تخلف اصناف و حفظ حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان، گفت: باید شعب تعزیرات صنفی در استان افزایش یابد تا سریعاً به مسائل مربوط به اصناف مختلف رسیدگی شود.
قهرمانی افزود: از ابتدای امسال در هرمزگان ۹ تیم بازرسی متشکل از قضات دادسرا، تعزیرات، اتاق اصناف و جهاد کشاورزی و صمت برای رصد بازار تشکیل شده که نتایج بسیار خوبی داشته است.
وی گفت: این تیمها تاکنون از ۱۲۹ واحد صنفی بازرسی کردهاند که در نتیجه آن، ۷۳ تخلف ثبت شده و این نشان میدهد که بازار وضعیت مناسبی از لحاظ نظارت نداشته است.
رئیس کل دادگستری هرمزگان افزود: در شرایط کنونی کشور، اولویت اصلی حل مشکلات اقتصادی است و این نقش تعزیرات را بیشتر میکند.
قهرمانی گفت: در هرمزگان با وجود همه نظارتها و تمهیدات اندیشیده شده متأسفانه روزانه حداقل دو و نیم تا ۵ میلیون تن سوخت به ارزش ۳۵ تا ۵۵ میلیارد تومان قاچاق میشود. روزانه حدود ۲ هزار دستگاه نیسان، سوخت را از مناطق مختلف استان قاچاق میکنند که ضرر اقتصادی و اجتماعی زیادی برای هرمزگان دارد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان در خصوص عملیاتی کردن سامانههای قانونی در بنادر و گمرکات نیز گفت: شرکتهای فعال در بندر شهید رجایی باید در سامانههای قانونی لینک ایجاد کنند تا بشود بر عملکردشان نظارت داشت.
قهرمانی افزود: در بازرسی از ۵۲ شرکت فعال در بندر شهید رجایی مشخص شد تنها ۱۲ شرکت عملیات قانونی را ثبت کردهاند که برای ۲۹ شرکت که از آنها بازرسی شده با توجه به ماده ۶ مکرر ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تا یک چهارم موجودی انبارهایشان یعنی چیزی در حدود یکهزار و ۶۰۰ میلیارد تومان پیش بینی جریمه شده است.
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