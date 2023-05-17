به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمد عبادی‌زاده صبح چهارشنبه در دیدار سردار رادان فرمانده انتظامی کشور که در دفتر امام جمعه بندرعباس برگزار شد، قاچاق سوخت به یکی از دل‌نگرانی‌های اصلی مردم استان هرمزگان دانست و اظهارداشت: طی چند روز اخیر شاهد کشته شدن ۸ نفر از مردم هرمزگان در اثر تصادفات جاده‌ای قاچاقچیان سوخت بودیم و قلب مردم استان را جریحه دار کرد.

امام جمعه بندرعباس با بیان این نکته که مبارزه با قاچاق سوخت یک موضوع چند بعدی است، تشریح کرد: باید تدابیری در سطح ملی و استانی برای مقابله با پدیده قاچاق سوخت در استان هرمزگان اندیشیده شود.

وی، با اشاره به تبعات و آسیب‌های قاچاق سوخت برای جامعه، عنوان کرد: علاقه‌مندی کودکان و جوانان به پدیده قاچاق سوخت باعث افزایش آمار ترک تحصیل دانش‌آموزان در مناطق فقیر نشین استان هرمزگان شده است و از طرفی بازاریان نیز در حمل و نقل کالای خود با چالش روبرو هستند که دستور فراجای کشور و سردار جاویدان فرمانده جدید انتظامی هرمزگان می‌تواند گره‌گشا باشد.

نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان، با اشاره به لزوم جذب نیروهای داخل استان هرمزگان، تصریح کرد: آشنایی و اشراف این افراد بومی با شرایط استان هرمزگان، عدم نیاز به منازل سازمانی و خدمات نظیر آن و وضعیت وخیم اشتغال در استان هرمزگان از جمله دلایلی است که باید بستر حضور نیروهای بومی و استانی در نیروی انتظامی فراهم شود.

حجت‌الاسلام عبادی‌زاده ابراز کرد: دستگاه قضائی و مجلس باید در برخی از مسائل مانند کشف حجاب اختیارات خود را به پلیس و ضابطان قضائی تفویض کنند تا پلیس متناسب با وظایف خود وارد میدان شود؛ چراکه این مهم فرایند رسیدگی به تخلفات را تسهیل می‌کند و برخی چالش‌هایی که در حال حاضر وجود دارد را حل خواهد کرد.

وی مطرح کرد: دشمن در حال حاضر با برنامه و حساب شده وارد میدان شده است به همین جهت تمام ارکان و دستگاه‌ها باید به صورت هوشمند و هدفمند وارد میدان شوند و اجازه ندهند که کار به برخورد پلیس برسد.