کمبود نیروی انسانی نتیجه سیاست های نادرست گذشته است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین هادی رمضانی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته زاهدان گفت: جمعیت در دهه‌های اخیر به دلیل سیاست نادرست، مسیری را طی کرده که آینده نیروی انسانی و آینده رشد و ترقی کشور را به خطر انداخته است بنابراین باید در این زمینه تدبیر لازم اندیشیده شود.

امام جمعه موقت زاهدان با تبریک ولادت باسعادت حضرت معصومه (س) کریمه اهل بیت (ع) و روز دختر، افزود: حضرت فاطمه معصومه (س) به عنوان الگوی دختران جامعه، جایگاه بلند و رفیعی در نزد خداوند دارد.

وی با تاکید به مقام زن در اسلام، به نامگذاری سالروز ولادت حضرت فاطمه (س) بعنوان روز زن و ولادت با سعادت حضرت زینب (س) به عنوان روز پرستار و ولادت باسعادت حضرت معصومه (س) به عنوان روز دختر اشاره کرد و گفت: این نام گذاری‌ها به دلیل اهمیت نقش اجتماعی زن در جامعه است.

وی به یکم خرداد، سالروز محاصره اقتصادی ایران توسط آمریکا و اروپا اشاره و افزود: آمریکا و اروپا می‌خواهند با تهدیدهای نظامی و اقتصادی در مقابل نظام جمهوری اسلامی کارشان را پیش ببرند.

امام جمعه موقت زاهدان گفت: با وجود تهدیدهای نظامی، نیروهای مسلح توانستند روز به روز به قدرت بر توان خود بیافزایند و توطئه‌های دشمن را نقش برآب کنند، در تحریم‌های اقتصادی نیز مسئولان باید از تمام ظرفیت‌های داخل کشور استفاده و تحریم اقتصادی دشمن را نیز خنثی کنند.

وی بیان کرد: امروز دولت مقتدر جمهوری اسلامی ثابت کرده با برقراری ارتباط با کشورهای همسایه و آسیایی، می‌تواند زمینه‌های ترقی و رشد اقتصادی کشور فراهم کنند.

رمضانی در ادامه با اشاره به سوم خرداد سالروز آزادی خرمشهر، تصریح‌کرد: آزادی خرمشهر توسط فرماندهان شجاع و جوانانی غیوری صورت گرفت که در هیچ دانشگاه افسری درس نخوانده بودند و در مدت کوتاهی توانستند دشمن تا بن دندان مسلح را شکست دهند و خرمشهر را آزاد کنند.