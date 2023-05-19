هنر بهترین ابزار برای نشان دادن جنایات منافقین است

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا کرمی بعد از ظهر جمعه در مراسم اختتامیه سیزدهمین جشنواره ملی تئاتر مرصاد، اظهار کرد: اسلام آبادغرب سعی کرده با حداقل امکانات میزبان خوبی برای هنرمندان مهمان باشد و جشنواره را به نحو احسن برگزار کند.
وی افزود: منافقین و دشمنان مردم ایران در اسلام آبادغرب و مرصاد جنایات وحشتناکی را رقم زدند و حتی بیمارستان شهر را با بچهها به آتش کشیدند.
فرماندار اسلام آبادغرب تصریح کرد: هنرمندانی که با هنر خود مرصاد را گرامی میدارند بسیار قابل احترام هستند و ارزش زیادی برای آنان قائل هستیم.
کرمی گفت: هنرمندان صحنههای بسیار زیبایی را خلق کردند و انشاءالله کسانی که مهمان اسلام آباد غرب بودند سفیران خوبی برای شهدا باشند.
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