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۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۲۰:۵۷

فرماندار اسلام آبادغرب:

هنر بهترین ابزار برای نشان دادن جنایات منافقین است

هنر بهترین ابزار برای نشان دادن جنایات منافقین است

کرمانشاه- فرماندار اسلام آبادغرب با اشاره به برگزاری سیزدهمین جشنواره تئاتر مرصاد، گفت: هنر بهترین ابزار برای نشان دادن جنایات منافقین است.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا کرمی بعد از ظهر جمعه در مراسم اختتامیه سیزدهمین جشنواره ملی تئاتر مرصاد، اظهار کرد: اسلام آبادغرب سعی کرده با حداقل امکانات میزبان خوبی برای هنرمندان مهمان باشد و جشنواره را به نحو احسن برگزار کند.

وی افزود: منافقین و دشمنان مردم ایران در اسلام آبادغرب و مرصاد جنایات وحشتناکی را رقم زدند و حتی بیمارستان شهر را با بچه‌ها به آتش کشیدند.

فرماندار اسلام آبادغرب تصریح کرد: هنرمندانی که با هنر خود مرصاد را گرامی می‌دارند بسیار قابل احترام هستند و ارزش زیادی برای آنان قائل هستیم.

کرمی گفت: هنرمندان صحنه‌های بسیار زیبایی را خلق کردند و ان‌شاءالله کسانی که مهمان اسلام آباد غرب بودند سفیران خوبی برای شهدا باشند.

کد مطلب 5783838

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