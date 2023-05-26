نفرات برتر مسابقات تنیس روی میز دختران خراسان شمالی مشخص شدند

محبوبه حری در گفتگو با مهر اظهار داشت: مسابقات تنیس روی میز دختران خراسان شمالی به مناسبت گرامیداشت روز دختر و در دو رده سنی نوجوانان-جوانان و هوپس به میزبانی بجنورد برگزار شد.

نایب رئیس هیأت تنیس روی میز خراسان شمالی تصریح کرد: در پایان این رقابت‌ها در رده سنی نوجوانان و جوانان نگار بهزادی، هانیه عابدی به ترتیب مقام اول و دوم و نازنین جهانی و زهرا پاسبان نیز به صورت مشترک مقام سوم را کسب کردند.

وی در ادامه افزود: در رده سنی هوپس سکوهای اول و دوم را به ترتیب کیمیا کیامهر و سارینا نعمتی فتح کردند و مهسا حسن زاده و آیسا امامی نیز سکوی سوم را به صورت مشترک کسب کردند.

حری خاطر نشان کرد: در پایان مسابقات جشن روز دختر نیز برگزار شد.