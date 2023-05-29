۴۰ مرکز تجاری فعال داریم/ افزایش تعداد رایزنان بازرگانی به ۳۰ نفر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، محمد رجب‌نژاد با اشاره به هدف‌گذاری سال ۱۴۰۲ در مورد افزایش تعداد رایزنان بازرگانی به ۳۰ نفر گفت: رایزن جمهوری اسلامی ایران در کشور امارات تا هفته دیگر مستقر می‌شود. همچنین دو رایزن کشورهای برزیل و ازبکستان نیز در شرف اعزام قرار دارند.

رئیس اداره رایزنان بازرگانی و مراکز تجارت سازمان توسعه تجارت ایران افزود: در تلاش هستیم طی ماه‌های آینده رایزنان ج. ا. ایران در اندونزی، اقلیم کردستان عراق، شانگهای چین، نیجریه و کشورهای شرق اروپا از جمله لهستان و صربستان مستقر شوند. همچنین اعزام رایزن بازرگانی برای کشور عربستان را در دستور کار داریم.

هم اکنون ۱۷ رایزن بازرگانی مستقر داریم

وی با بیان اینکه تا پایان دولت دوازدهم تعداد رایزنان بازرگانی محدود به دو نفر در کشورهای عراق و افغانستان بود، گفت: از ابتدای دولت سیزدهم و در یک سال تعداد رایزنان افزایش یافت و در حال حاضر در ۱۷ کشور رایزن مستقر داریم و طبق هدف‌گذاری سال ۱۴۰۱، این تعداد به زودی به ۲۰ نفر خواهد رسید.

رئیس اداره رایزنان بازرگانی و مراکز تجارت سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به شرایط تحریم کشور گفت: اعزام رایزنان به برخی کشورهای اروپایی به دلیل تحریم با موانعی همراه است، اما افزایش تعداد رایزنان در کشورهای همسایه و همسو مدنظر است.

رجب‌نژاد با اشاره به تعیین تعداد رایزنان بر اساس منابع بودجه‌ای گفت: در تلاش هستیم تعداد رایزنان تا پایان سال ۱۴۰۲ به ۳۰ نفر برسد.

۴۰ مرکز تجاری داریم

رئیس اداره رایزنان بازرگانی و مراکز تجارت سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه یکی از استراتژی‌های دولت سیزدهم و تاکید شخص رئیس‌جمهور و هدف‌گذاری وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت، گسترش مراکز تجاری و توسعه کیفی آنهاست، گفت: در حال حاضر مراکز تجاری ایران در خارج از کشور به بیش از ۴۰ مرکز رسیده است و به زودی ۲ مرکز تجاری دیگر نیز راه اندازی می‌شود.

رجب‌نژاد با بیان اینکه این مراکز با مجوز سازمان توسعه تجارت از سوی بخش خصوصی راه‌اندازی شده است، ادامه داد: این مراکز بازوی کمکی وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت در گسترش مراودات تجاری هستند و تلاش شد در کشورهای هدف توسعه تجارت ایران، این مراکز تجارت ایجاد و به صادرکنندگان و تجار کمک شود.

رئیس اداره رایزنان بازرگانی و مراکز تجارت سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه تعداد این مراکز از ۲ مرکز در دولت قبل به ۴۰ مرکز رسیده است، گفت: در حال حاضر در عراق ۵ مرکز، در روسیه ۵ مرکز، در سوریه سه مرکز و در قاره آفریقا ۸ مرکز تجاری داریم. همچنین این مراکز در کشورهای آسیای میانه، ازبکستان، لهستان، امارات و …نیز فعال هستند.