فعالیت ۲۷ مرکز تجاری ایران در خارج؛ ۱۹ رایزن بازرگانی داریم

امیر روشن‌بخش قنبری، معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت مراکز تجاری ایران در سایر کشورها اعلام کرد: تقریباً ۵۷ مرکز تجاری داشتیم که هم اکنون به ۲۷ مرکز تقلیل یافته است.

وی در خصوص علت کاهش تعداد مراکز تجاری افزود: مراکز تجاری را بر اساس میزان همراهی آن‌ها با سیاست‌های توسعه تجارت و صادرات مورد ارزیابی قرار می‌دهیم. انتظار ما از این مراکز آن است که در مسیر تسهیل تجارت و حمایت از صادرات حرکت کنند. در صورتی که مرکزی با رویکردهای تعیین‌شده همسو نباشد یا از مسیر مدنظر ما عدول کند، تلاش می‌کنیم آن مرکز را از فرایند همکاری حذف کنیم.

معاون سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: بخش قابل توجهی از این مراکز نیز خودشان از ادامه فعالیت کنار رفته‌اند.

وی درباره تعداد رایزنان بازرگانی اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۱۹ رایزن داریم و پیش‌بینی می‌کنیم این تعداد به حدود ۲۵ نفر افزایش یابد.

قنبری با اشاره به دشواری روند انتخاب رایزنان گفت: در حال حاضر به دلیل مراحل چندگانه ارزیابی، نمی‌توان عدد دقیقی ارائه داد. ممکن است فردی در مراحل ابتدایی مورد تأیید قرار گیرد اما در مرحله نهایی به دلیل فقدان برخی شرایط کنار گذاشته شود. همین امر سبب می‌شود فرایند انتخاب طولانی و سخت باشد.

گفتنی است، مراکز تجاری و رایزنان بازرگانی، بازوی اجرایی ایران برای توسعه روابط اقتصادی در خارج از کشور هستند. مراکز تجاری به‌عنوان پایگاه‌های حمایتی، وظیفه معرفی توانمندی‌های صادراتی ایران، شناسایی ظرفیت‌های بازارهای هدف، برقراری ارتباط میان تجار و تسهیل روند صادرات کالا و خدمات را بر عهده دارند. در کنار آن‌ها، رایزنان بازرگانی به‌عنوان نمایندگان رسمی سازمان توسعه تجارت در سفارتخانه‌ها، نقش کلیدی در شناسایی فرصت‌های تجاری، پیگیری توافقات اقتصادی، جمع‌آوری و انتقال اطلاعات بازار و حمایت مستقیم از صادرکنندگان ایفا می‌کنند. به این ترتیب، ترکیب فعالیت مراکز تجاری و رایزنان بازرگانی، پل ارتباطی مؤثری میان بخش خصوصی ایران و بازارهای جهانی به شمار می‌آید.