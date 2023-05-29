بها دادن به نوآوری راه حل برون رفت از مشکلات اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر، سیف‌الله اسداللهی ظهر دوشنبه در اولین جلسه ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان البرز ضمن تبریک دهه کرامت و سالروز ولادت امام هشتم (ع) اظهار کرد: نشستی در هفته گذشته در خدمت معاون مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری داشتیم که در آن جلسه مواردی در راستای توانمندی‌ها و نیازمندی‌های استان مطرح شد و اعلام آمادگی خود را جهت استفاده از ظرفیت‌های این مرکز مطرح کردند که برای استان البرز به عنوان مرکز قطب و فناوری کشور بسیار مهم و حائز اهمیت است.

وی با تاکید بر اینکه بها دادن به نوآوری و خلاقیت تنها راه حل برون رفت از مشکلات اقتصادی و رونق تولید است، خاطر نشان کرد: واقعیت این است که شرکت‌های دانش بنیان آورده مالی ندارند و تنها سرمایه ارزشمند آنان دانش است که باید ریسک اولویت بندی را پذیرفته و با حمایت از ظرفیت علمی آنان به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کنیم.

اسداللهی یادآور شد: در شهرک‌های صنعتی فضاهای زیادی وجود دارد که باید در خدمت تولید قرار گیرد.

ظرفیت‌های البرز در حوزه دانش بنیان دیده شود

معاون نوآوری و فناوری‌های آینده ساز مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری نیز در این جلسه گفت: استان البرز دارای ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه دانش بنیان است که هرچه بیشتر باید این ظرفیت‌ها را در زمینه توسعه و پیشرفت مورد بهره برداری قرار داد.

وی افزود: بر این اساس توجه به زیرساخت‌های دائمی مانند پارک علم و فناوری می‌تواند این ظرفیت‌ها را در مسیر رشد و تعالی هرچه بیشتر قرار دهد.

وی بیان کرد: به رغم قدمتی که در حوزه دانش بنیان در کشور شاهد هستیم متأسفانه نقش اجرایی خوبی نداشتیم و راه اندازی برخی فعالیت‌های فناوری اکنون کشور را در این راه توسعه قرار داده است.

میرزایی گفت: با توجه به اینکه در حوزه دانش بنیان بخش خصوصی سهم ویژه ای ایفا می‌کند لازم است تمهیدات لازم برای حضور هرچه بیشتر این بخش در حوزه‌های مختلف فناوری پیش بینی شود. وی اقتصاد دانش بنیان را اقتصادی پویا دانست که با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی می‌توان از آن برای رشد اقتصادی هرچه بیشتر بهره برد.

معاون نوآوری و فناوری‌های آینده ساز مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری بیان کرد: با توجه به نامگذاری سال مهار تورم و رشد تولید توسط رهبر معظم انقلاب لازم است تدابیر جدی در حوزه اقتصاد با تکیه بر ظرفیت‌های دانش بنیان صورت گیرد چراکه این ظرفیت‌ها از بالندگی‌های کشور ایران اسلامی به شمارمی رود که بهره برداری درست از آنها می‌تواند افتخارات بین المللی را به همراه آورد.

در ابتدای این نشست مهدی عباسی، رئیس پارک علم و فناوری البرز به بیان گزارش عملکردی از پارک علم و فناوری استان پرداخت و گفت: تصویب ۱۶ میلیارد تومان در کمیته و پیگیری تصویب ۵۰ میلیارد تومان در کمیته آتی تسهیلات تبصره ۱۶ و پیگیری درخواست‌های تبصره ۱۸ سال ۱۴۰۱، توسعه شرکت‌های خلاق استان و افزایش رتبه استان از رتبه ۸ به رتبه ۶، راه اندازی میز خدمت واحدهای فناور و راه‌اندازی نخستین دفتر حل اختلاف ویژه شرکت‌های دانش بنیان با همکاری دادگستری کل استان، افزایش تعداد شرکت‌های دانش بنیان از ۳۰۸ شرکت به ۴۰۰ شرکت، راه‌اندازی ساختمان شماره ۲ پارک علم و فناوری البرز در مرکز شهر کرج با بهره‌گیری از اعتبارات معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، برگزاری نمایشگاه‌های استانی و ملی در هفته پژوهش و فناوری استان و مشارکت در نمایشگاه تخصصی، فروش ۲ هزار میلیارد تومان محصولات شرکت‌ها و کسب رتبه برتر میان پارک‌های علم و فناوری کشور را از اهم اقدامات صورت گرفته است.