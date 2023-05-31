قطعی اینترنت در زمان کنکور توسط دو وزیر تکذیب شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی زلفی گل، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در حاشیه جلسه هیأت دولت در پاسخ به قطعی اینترنت در زمان کنکور گفت: ما همه تلاشمان را میکنیم تا فرزندانمان در کمال امنیت و آرامش به رقابت علمی بپردازند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا ماجرای قطعی اینترنت را تکذیب میکنید یا نه، ادامه داد: انشاءالله دکتر زارعپور (وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات) به ما کمک میکنند، ما نمیگوییم قطعی اینترنت، ولی دکتر زارعپور به ما کمک میکنند که در حوزههای امتحانی امنیت کامل وجود داشته باشد.
وزیر علوم افزود: کمک از طریق راهکارهای دانش بنیان و فناوریهای بدون قطع اینترنت است.
عیسی زارع پور افزود: کمک و راهکار ما قطع اینترنت نیست، کمک در ارائه راهکارها و فناوریهایی است که بدون ارتباط با شبکه سیار بتوانند مشکل عدم امنیت را برطرف کنند.
وی افزود: ما به همکاران گفتهایم این کار را دنبال میکنند تا با استفاده از تجهیزاتی که هرگونه سیگنال را در محیط آشکار میکند، بتوانند هرگونه ارتباط داوطلب در حوزههای آزمون را که در آن شرایط نباید ارتباطی برقرار کند را تشخیص داده و با آن مقابله کنند. بنابراین درحال همفکری باهم هستیم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به اینکه پس هنوز قطعی اینترنت قطعی نشده است، افزود: همان طور که گفتم راهکار، قطعی اینترنتی نیست با قطعی اینترنت ممکن است مشکلات دیگری رخ دهد ما باید راه علمی برای این منظور پیدا کنیم.
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