آیدین هاشمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در رابطه با آخرین وضعیت راه‌های مسدود شده در پی وقوع سیلاب اظهار کرد: با تلاش راهداران خستگی ناپذیر عملیات پاکسازی و ایمن سازی پل محدوده روستای «جهان خانملو» محور گرمی بیله‌سوار انجام و بازگشایی شد.

وی افزود: وقوع سیل و به دنبال بارش سنگین باران، سیلاب از روی پل‌های خروسلو، انجیرلو و جهان خانملو بیله‌سوار عبور کرد و باعث تخریب پل جهان خانم لو و بیگ باغی شده که قطع راه ارتباطی با بیله سوار و پارس آباد شده است.

معاون راهداری اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اردبیل با بیان اینکه لایروبی بستر جاده‌ها انجام می‌شود، گفت: از اول بارش دستگاه‌ها و ماشین آلات در صحنه بودند و جاده‌های اصلی و فرعی بازگشایی شده‌اند.

هاشمی خاطرنشان کرد: به دلیل تداوم بارندگی و اعلام هشدار هواشناسی تا آخر هفته با حضور مسئولان استانی و شهرستانی تمهیدات لازم اندیشیده می‌شود.