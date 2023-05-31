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۱۰ خرداد ۱۴۰۲، ۱۳:۰۲

با تلاش راهداران؛

محور بیله‌سوار به گرمی بازگشایی شد

محور بیله‌سوار به گرمی بازگشایی شد

بیله‌سوار-معاون راهداری اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اردبیل گفت: محور بیله‌سوار به گرمی در محدوده پل جهان خانملو با تلاش راهداران بازگشایی شد.

آیدین هاشمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در رابطه با آخرین وضعیت راه‌های مسدود شده در پی وقوع سیلاب اظهار کرد: با تلاش راهداران خستگی ناپذیر عملیات پاکسازی و ایمن سازی پل محدوده روستای «جهان خانملو» محور گرمی بیله‌سوار انجام و بازگشایی شد.

وی افزود: وقوع سیل و به دنبال بارش سنگین باران، سیلاب از روی پل‌های خروسلو، انجیرلو و جهان خانملو بیله‌سوار عبور کرد و باعث تخریب پل جهان خانم لو و بیگ باغی شده که قطع راه ارتباطی با بیله سوار و پارس آباد شده است.

معاون راهداری اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اردبیل با بیان اینکه لایروبی بستر جاده‌ها انجام می‌شود، گفت: از اول بارش دستگاه‌ها و ماشین آلات در صحنه بودند و جاده‌های اصلی و فرعی بازگشایی شده‌اند.

هاشمی خاطرنشان کرد: به دلیل تداوم بارندگی و اعلام هشدار هواشناسی تا آخر هفته با حضور مسئولان استانی و شهرستانی تمهیدات لازم اندیشیده می‌شود.

کد مطلب 5799222

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