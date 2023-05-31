آیدین هاشمی در گفتوگو با خبرنگار مهر، در رابطه با آخرین وضعیت راههای مسدود شده در پی وقوع سیلاب اظهار کرد: با تلاش راهداران خستگی ناپذیر عملیات پاکسازی و ایمن سازی پل محدوده روستای «جهان خانملو» محور گرمی بیلهسوار انجام و بازگشایی شد.
وی افزود: وقوع سیل و به دنبال بارش سنگین باران، سیلاب از روی پلهای خروسلو، انجیرلو و جهان خانملو بیلهسوار عبور کرد و باعث تخریب پل جهان خانم لو و بیگ باغی شده که قطع راه ارتباطی با بیله سوار و پارس آباد شده است.
معاون راهداری اداره راهداری و حمل و نقل جادهای استان اردبیل با بیان اینکه لایروبی بستر جادهها انجام میشود، گفت: از اول بارش دستگاهها و ماشین آلات در صحنه بودند و جادههای اصلی و فرعی بازگشایی شدهاند.
هاشمی خاطرنشان کرد: به دلیل تداوم بارندگی و اعلام هشدار هواشناسی تا آخر هفته با حضور مسئولان استانی و شهرستانی تمهیدات لازم اندیشیده میشود.
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