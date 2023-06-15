به گزارش خبرگزاری مهر، سید جلال ملکی درباره وقوع آتش‌سوزی گفت: حوالی ساعت ۱۰:۵۰ امروز وقوع یک مورد حادثه حریق در یک ساختمان نیمه‌کاره در حال ساخت به سامانه ۱۲۵ اطلاع داده شد که در پی آن ستاد فرماندهی آتش‌نشانان چند ایستگاه را به همراه تجهیزات مورد نیاز به محل حادثه واقع در بزرگراه شهید اشرفی اصفهانی اعزام کرد.

وی با بیان اینکه محل حادثه یک ساختمان در حال ساخت بود، گفت: دود زیادی ناشی از این حریق به آسمان بلند شده بود که تا شعاع چند کیلومتری قابل رؤیت بود. در همین راستا نیز آتش‌نشانان از چند جهت عملیات خود برای اطفای حریق را آغاز کردند و در حال حاضر نیز عملیات ادامه دارد.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران با بیان اینکه آتش‌نشانان در حال اطفای حریق هستند، گفت: جزئیات و اخبار تکمیلی در این خصوص اعلام خواهد شد.

ملکی در توضیحات تکمیلی در این خصوص گفت: گروهی از آتش‌نشانان همزمان با عملیات اطفای حریق اقدام به جست‌وجو در این ساختمان کرده و تعدادی از افراد حاضر در محل را نجات داده و به محل امن منتقل کردند.

وی در ساعت ۱۲:۰۵ امروز جزئیات تکمیلی از این حادثه را اعلام کرد و گفت: وقوع حادثه در ساعت ۱۰:۵۰ صبح امروز به آتش‌نشانی اطلاع داده شد که در پی آن چهار ایستگاه به همراه خودروی حامل تجهیزات تنفسی، تانکر آب و … به محل اعزام شد. محل حادثه یک کارگاه ساختمان بود که در آن پنج طبقه زیرزمین احداث شده بود.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران با بیان اینکه آتش در طبقه منفی پنج این ساختمان در حال ساخت رخ داده و تا دو طبقه بالاتر یعنی طبقه منفی سه ساختمان نیز گسترش پیدا کرده بود، گفت: هر طبقه حدود ۷۰۰ مترمربع مساحت داشت و وجود لوازمی مانند کپسول‌های اکسیژن و … نیز عملیات اطفا را با دشواری‌هایی روبه‌رو کرده بود. ضمن اینکه دسترسی به طبقه منفی پنج بسیار دشوار بود و درجه حرارت نیز بالا بود.

ملکی درباره نجات یافتگان نیز گفت: این افراد پنج کارگر بودند که در طبقه منفی پنج و کانون حریق گرفتار شده بودند که آتش‌نشانان این افراد را خارج کرده و به فضای باز انتقال دادند.

به گفته وی در حال حاضر شعله‌های آتش در این کارگاه ساختمانی به طور کامل مهار و اطفا شده و آتش‌نشانان در حال انجام لکه‌گیری و جست‌وجو در طبقات زیرین این ساختمان در حال ساخت هستند.