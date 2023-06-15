روسیه: ۵ حمله ارتش اوکراین در دونتسک دفع شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه آخرین تحولات میدانی نبرد با ارتش اوکراین را اعلام کرد.

وزارت دفاع روسیه روز پنج شنبه اعلام کرد که نیروهای روسیه ۵ حمله اوکراین را در منطقه دونتسک دفع کردند.

در گزارش وزارت دفاع روسیه آمده است که در درگیری در منطقه دونتسک ۳۴۰ نظامی اوکراینی کشته شدند. همچنین نیروهای روسیه پست فرماندهی ارتش اوکراین در این منطقه را هدف قرار دادند و انبار مهمات اوکراین را منهدم کردند.

بنا به بیانیه وزارت دفاع روسیه، نیروی هوایی روسیه حملات هوایی را با دقت بالا به پایگاه‌های تولید پهپاد اوکراینی صورت داد.

همچنین نیروهای روسی دو گروه خرابکار اوکراینی را در کوپیانسک از بین بردند.

وزارت دفاع روسیه همچنین اعلام کرد که انبار مهمات ارتش اوکراین در منطقه زاپروژیا به دست نیروهای روسی منهدم شد.