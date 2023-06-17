بسیج مردم برای اداره کشور از ابتکارات امام خمینی(ره) بود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی امانپور ظهر شنبه در گردهمایی جهادگران و سنگر سازان بیسنگر استانهای مرکزی و کردستان در اراک اظهار داشت: امام خمینی (ره) ملت ایران را به خودباوری رساند و مدیریت و فرهنگ جهادی را در بین مردم نهادینه ساخت و حضرت امام (ره) با مردم قدرتهای بزرگ دنیا را شکست داد.
رئیس کانون جهادگران کشور افزود: مهمترین عامل پیروزی حضرت امام (ره) بها دادن به مردم و خصوصاً جوانان بود و بسیج کنندگی مردم برای اداره امور کشور از هنرمندیها و ابتکارات امام خمینی (ره) بود و حضرت امام (ره) به جوانان اعتماد کرد.
وی ادامه داد: جهاد سازندگی در ابتدای انقلاب نقش مهمی در پیروزیهای کشور داشت و پایه گذار فرهنگ جهادی این نهاد بود و در واقع در خط مقدم مقاطع سخت دفاع مقدس نقش آفرینی کرد.
امان پور اضافه کرد: جهاد سازندگی بند به امکانات و تجهیزات نبود و این مهم امروز باید سرلوحه رفتار ما و خصوصاً مسئولین باشد و جهاد متکی به مردم بود و امروز باید زمینه مشارکت و حضور مردم در بخشهای مختلف فراهم شود چراکه این مهم نیاز همیشگی کشور است.
جهاد سازندگی نشدنیها را به شدن تبدیل کرد
وی با بیان اینکه جهاد سازندگی نشدنیها را به شدن تبدیل کرد، گفت: خلق فرهنگ و ایجاد ساختاری که بسیج واقعی را برای مشارکت مردم محقق میکند، ایجاد حکمرانی اسلامی در روستاها با تکیه بر مردم و راه انداختن نهضت سواد آموزی از مهمترین اقدامات راهبردی جهاد سازندگی بود.
رئیس کانون جهادگران کشور تأکید کرد: ریشه یابی عللهای ناکارآمدی در برخی مدیریتها در کشور یک ضرورت مهم است و دلایل و اهداف سیاسی نباید موجب شود از نیروهای کارآمد غفلت شود.
وی بیان کرد: باید به نیروی انسانی در کشور بها داده شود و به طور هدفمند به کارگیری شوند و امروز کار جهادی و انقلابی استفاده درست از منابع و نیروی انسانی در کشور است.
امان پور با بیان اینکه فرهنگ جهادی در کشور تحول آفرین و معجزه گر است، گفت: امروز مهمترین مطالبه مقام معظم رهبری تحقق تحول است و لذا گفتمان جهادی باید به ادبیات حاکم در کشور تبدیل شود.
وی خاطر نشان کرد: مدیریت جهادی ایجاد همافزایی و توانمندسازی دست اندرکاران بازار هدف، متکی بر جهاد علمی و تقوای الهی است.
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