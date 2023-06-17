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۲۷ خرداد ۱۴۰۲، ۱۸:۱۶

فرمانده انتظامی کرج خبر داد؛

توقیف بنز قاچاق از سوی پلیس کرج

توقیف بنز قاچاق از سوی پلیس کرج

کرج- فرمانده انتظامی شهرستان کرج از توقیف یک بنز AMG قاچاق توسط مأموران کلانتری ۳۵ نساء خبر داد.

سرهنگ پیمان گودرزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران کلانتری ۳۵ نساء در حین گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی به یک دستگاه خودرو بنز با پلاک گذر موقت مشکوک و دستور توقف آن را صادر کردند.

وی افزود: مأموران پس از بررسی مدارک خودرو متوجه شدند که خودرو متوقف شده فاقد هرگونه مدارک گمرکی مثبت بوده و در حال حاضر قاچاق محسوب می‌شود که با هماهنگی قضائی خود را توقیف و به پارکینگ منتقل کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرج از دستگیری یک نفر در این خصوص خبر داد و گفت: کارشناسان ارزش خودروی توقیفی را حدود ۷۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.

کد مطلب 5812738

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