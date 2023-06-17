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۲۷ خرداد ۱۴۰۲، ۲۱:۳۰

فرمانده انتظامی لرستان خبر داد؛

توقیف کامیون حامل فرآورده‌های نفتی قاچاق در چگنی

توقیف کامیون حامل فرآورده‌های نفتی قاچاق در چگنی

چگنی- فرمانده انتظامی لرستان از توقیف کامیون حامل فرآورده‌های نفتی قاچاق در شهرستان چگنی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یحیی الهی امروز شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: مأموران انتظامی چگنی حین کنترل خودروهای عبوری در محورهای مواصلاتی این شهرستان به یک دستگاه کامیون ایسوزو حامل بار مشکوک و آن را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این خودرو مقادیری فرآورده‌های نفتی شامل، روغن موتور، گریس، ضد یخ و غیره قاچاق فاقد مجوز کشف شد.

فرمانده انتظامی لرستان با بیان اینکه در این رابطه یک نفر دستگیر شده است، گفت: کارشناسان ارزش محموله کشف شده را ۱۰ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال برآورد کردند.

سردارالهی به شهروندان توصیه کرد که برای حمایت از تولیدات داخلی و مبارزه با رواج بیکاری در جامعه که دستاورد عرضه انواع کالاهای خارجی و قاچاق است با پلیس همکاری کنند و هرگونه اطلاعات و اخبار در این زمینه را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

کد مطلب 5812818

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