به گزارش خبرنگار مهر، سردار یحیی الهی امروز شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: مأموران انتظامی چگنی حین کنترل خودروهای عبوری در محورهای مواصلاتی این شهرستان به یک دستگاه کامیون ایسوزو حامل بار مشکوک و آن را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این خودرو مقادیری فرآورده‌های نفتی شامل، روغن موتور، گریس، ضد یخ و غیره قاچاق فاقد مجوز کشف شد.

فرمانده انتظامی لرستان با بیان اینکه در این رابطه یک نفر دستگیر شده است، گفت: کارشناسان ارزش محموله کشف شده را ۱۰ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال برآورد کردند.

سردارالهی به شهروندان توصیه کرد که برای حمایت از تولیدات داخلی و مبارزه با رواج بیکاری در جامعه که دستاورد عرضه انواع کالاهای خارجی و قاچاق است با پلیس همکاری کنند و هرگونه اطلاعات و اخبار در این زمینه را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.