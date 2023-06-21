به گزارش خبرگزاری مهر، نهمین جلسه نشست «دوشنبه های شعر» در قالب فصل اول نشست‌های هفتگی شعرخوانی خانه شعر و ادبیات با حضور مشارکت کنندگان حوزه شعر برگزار شد.

شعرهایی که توسط شاعران در نهمین جلسه نشست «دوشنبه‌های شعر» خوانده شد با استقبال بسیاری روبرو شد از جمله شعر سعید پژمان شاعر ۲۰ ساله جوانی که با سنش شوخی کرد و خواند: «آمد به این دیار غم از ۲۰ سالگی / من پا به سن گذاشتم از ۲۰ سالگی».

غلامرضا طریقی، شاعر و نویسنده که مدیریت نشست‌های «دوشنبه‌های شعر» را به عهده دارد، درباره استعدادهای آینده شعری مشارکت کنندگان در این نشست‌ها گفت: با وجود آنکه در فصل بهار با تعطیلات نوروز و ماه مبارک رمضان روبرو بودیم و حتی فصل امتحان دانشجویان و دانش‌آموزان بود اما موفق به برگزاری ۹ نشست شدیم که شعرهای بسیاری از دوستان جوان شاعر قابل تحسین است. اگر نشست‌های دوشنبه‌های شعرخوانی با همین روند ادامه پیدا کند شاهد معرفی ۲۰ شاعر تازه نفس خوب به دنیای شعر امروز خواهیم بود، به همین دلیل به ادامه این برنامه خوشبین هستم.

شاعر کتاب «ایمان بیاورید به تمدید فصل سرد»، درباره جلسات پیش روی این نشست‌ها افزود: من فکر می‌کنم بعد از پایان امتحانات شاهد حضور پررنگ‌تر افراد در نشست دوشنبه‌های شعر خواهیم بود، گرچه با شروع نشست‌ها در فصل بهار شاهد بیش از ۵۰ نفر مشارکت کننده در هر جلسه بودیم که ممکن است دلیل این استقبال بررسی جدی شعر در نشست‌ها بدون برنامه‌های جانبی فانتزی باشد.

فصل تابستان نشست «دوشنبه‌های شعر» از ۵ تیرماه به صورت مرتب در خانه شعر و ادبیات برگزار می‌شود. علاقمندان برای حضور در این نشست می‌توانند از ساعت ۱۷ تا ۱۹ به خانه شعر و ادبیات واقع در منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد برگزار می‌شود.