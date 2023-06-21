مدیرکل جدید شیلات استان کرمانشاه معارفه شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تکریم و معارفه مدیرکل شیلات استان کرمانشاه با حضور معاون برنامه ریزی شیلات کشور، سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه، مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه سازمان و معاونین و مدیران ستادی و ادارت تابعه و جمعی از مدیران شیلات استان ظهر چهارشنبه در سالن شهید رستمی برگزار ست.

طی حکمی از طرف سید حسین حسینی مشاور وزیر و رئیس سازمان شیلات کشور سهراب صحرایی به عنوان سرپرست مدیریت شیلات استان کرمانشاه منصوب و از زحمات سیدفرزاد افضلی تقدیر شد.

در ابتدای این جلسه مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با تاکید بر اهمیت ماه ذی الحجه و ضرورت توجه به این ماه پر برکت و تشکر از زحمات آقای افضلی مدیر پیشین شیلات استان، گفت: تغییر و تحولات مدیریتی یک امر ضروری ست و در این راستا همه کارکنان شیلات بر حسب وظیفه می‌بایست با آقای صحرایی مدیر جدید این مجموعه همراهی کنند.

در ادامه این مراسم چاله چاله رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با اشاره به پتانسیل‌های شیلات استان، گفت: در راستای تحقق شعار سال انتظار می‌رود تولیدات شیلات استان نیز توسعه یابد.

وی سپس با تقدیر از زحمات مهندس افضلی مدیر پیشین شیلات استان یاد آور شد: پیگیری‌های آقای افضلی برای پیشرفت و توسعه شیلات استان رتبه‌های خوبی را برای شیلات استان در کشور رقم زد.

چاله چاله در ادامه با اشاره به ویژگی‌های مدیریتی مدیر جدید شیلات استان، گفت: مدیر جدید شیلات استان نیز برنامه محور است و قطعاً در راه توسعه شیلات استان گام‌های خوبی بر خواهد داشت.