مدیرکل جدید شیلات کرمانشاه معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین تکریم و معارفه مدیرکل شیلات استان کرمانشاه صبح چهارشنبه با حضور معاون توسعه آبزیپروری سازمان شیلات ایران برگزار شد.
در این مراسم ضمن قدردانی از خدمات سهراب صحرایی، سیامک الیاسپور به عنوان مدیرکل جدید شیلات استان کرمانشاه معرفی گردید. حکم انتصاب مدیرکل جدید نیز از سوی معاون وزیر و رئیس کل سازمان شیلات ایران صادر و ابلاغ شد.
همچنین در جریان این آئین، بر اهمیت توسعه فعالیتهای شیلاتی در کرمانشاه، ایجاد فرصتهای جدید اشتغال و نقشآفرینی این بخش در اقتصاد استان تأکید شد.
