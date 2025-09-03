  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۴۴

مدیرکل جدید شیلات کرمانشاه معرفی شد

مدیرکل جدید شیلات کرمانشاه معرفی شد

کرمانشاه- آیین تکریم و معارفه مدیرکل شیلات استان کرمانشاه با حضور معاون توسعه آبزی‌پروری سازمان شیلات ایران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آئین تکریم و معارفه مدیرکل شیلات استان کرمانشاه صبح چهارشنبه با حضور معاون توسعه آبزی‌پروری سازمان شیلات ایران برگزار شد.

در این مراسم ضمن قدردانی از خدمات سهراب صحرایی، سیامک الیاس‌پور به عنوان مدیرکل جدید شیلات استان کرمانشاه معرفی گردید. حکم انتصاب مدیرکل جدید نیز از سوی معاون وزیر و رئیس کل سازمان شیلات ایران صادر و ابلاغ شد.

همچنین در جریان این آئین، بر اهمیت توسعه فعالیت‌های شیلاتی در کرمانشاه، ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال و نقش‌آفرینی این بخش در اقتصاد استان تأکید شد.

کد خبر 6578274

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها