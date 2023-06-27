یک دستگاه BMW قاچاق در شهرستان رودبار توقیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عزیزالله ملکی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه یکی از مأموریت‌های اصلی پلیس مبارزه با قاچاق است گفت: امروز به واسطه تلاش و فعالیت گسترده پلیس، عرصه برای فعالیت قاچاقچیان تنگ شده لست.

فرمانده انتظامی استان گیلان با اشاره به توقیف یک دستگاه خودروی BMW در محور مواصلاتی رودبار بیان کرد: در پی مشکوک شدن پلیس به این خودرو ، اقدامات لازم جهت توقیف آن اجرایی شد.

وی با اشاره به قاچاق بودن خودروی مذکور تصریح کرد: ارزش این خودروی قاچاق ۱۸۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

سردار ملکی با بیان اینکه راننده خودروی قاچاق به مرجع قضائی تحویل داده شده است عنوان کرد: مبارزه با قاچاق یکی از اهداف پلیس در راستای تأمین امنیت پایدار در جامعه است.