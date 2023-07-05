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۱۴ تیر ۱۴۰۲، ۱۶:۱۹

توسط کانون پرورش فکری؛

«جعبه خیال» به بازار نشر رسید

«جعبه خیال» به بازار نشر رسید

کتاب داستان «جعبه خیال» نوشته فرزانه رحمانی توسط انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر و روانه بازار نشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب داستان «جعبه خیال» نوشته فرزانه رحمانی به‌تازگی با تصویرگری سعیده احمدی توسط انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر و روانه بازار نشر شده است.

این کتاب که برای مخاطبان بالای ۷ سال نوشته شده، ماجرای خیال بافتن برادری برای خواهر کوچکش وسط اسباب‌کشی است وقتی کسی حواسش به کوچک‌ترین عضو خانواده نیست. همدلی، خیال‌پردازی و حمایت بی‌قید و شرط جان مایه‌ی این داستان است؛ محتوایی که نمایانگر اهمیت بازی در دنیای کودکان است.

فرزانه رحمانی، این کتاب را به مهرگان موفرفری قشنگ تقدیم کرده است.

در پشت جلد این کتاب آمده است: «من و موفرفری سوار موشک می‌شویم. با شمارش من موشک از زمین بلند می‌شود: «ده، نه، هشت، …» ستاره‌های دنباله‌دار، شهاب سنگ‌ها و ماهواره‌ها از کنارمان می‌گذرند. دور زحل می‌چرخیم و می‌خندیم.»

این‌کتاب با ۲۸ صفحه، شمارگان ۲ هزار و ۵۰۰ نسخه و قیمت ۴۰ هزار تومان منتشر شده است.

کد مطلب 5825477

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