به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، محمدعلی نیکبخت، وزیر جهاد کشاورزی در بازدید از معاونت زراعت وزارتخانه با اشاره به تولید ۱۳۰ میلیون تن محصول کشاورزی در کشور گفت: از این میزان تولید، ۹۰ میلیون تن معادل ۷۰ درصد از کل تولید، متعلق به حوزه زراعت است.

وی بر اهمیت محصولات راهبردی تاکید کرد و افزود: وجود گندم، جو، شکر، برنج، پنبه، علوفه و دانه‌های روغنی در سبد زراعت نشان از اهمیت راهبردی این معاونت دارد و گره‌گشایی از مشکلات معاونت زراعت در واقع کمک به نیازهای اساسی کشور در تأمین امنیت غذایی است.

وزیر جهاد کشاورزی حمایت از تولید و توسعه کشاورزی را ضروری دانست و گفت: شورای قیمت‌گذاری و تصمیمات آن از عناصر تأثیرگذار بر مسائل توسعه است، این شورا باید از انفعال خارج شود و از قدرت قانونی برای ترمیم سیاست‌های قیمتی و تجاری بهره برد به تعبیر دیگر بازرگانی باید تابع سیاست‌های توسعه تولید باشد و از اتخاذ مواضع تقابلی پرهیز شود.

نیکبخت در ادامه با تاکید بر ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی اظهار داشت: در اکثر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ۹۸ درصد محصولات کشاورزی پس از برداشت، فرآوری و بسته‌بندی می‌شود این در حالی است که این میزان در کشور ما ۱۵ تا ۲۰ درصد برآورد می‌شود، بنابراین نبود صنایع تبدیلی و تکمیلی مناسب از عوامل ضایعات زیاد و هدررفت بیش از استاندارد محصولات کشاورزی کشور است.

به گفته وی، کاستی در سیاست‌های بازرگانی، نبود صنایع تبدیلی و به دنبال آن ضایعات محصولات، دلیل اصلی کاهش ارزش افزوده و انگیزه سرمایه‌گذاری در صنعت کشاورزی است.

وزیر جهاد کشاورزی در پایان کلزا را نمونه مثال آورد و گفت: در صورت حمایت از کشت این محصول و افزایش سطح زیر کشت به ۵۰۰ هزار هکتار، ۳۰ درصد روغن مورد نیاز کشور تأمین شده و انقلاب بزرگی در صرفه‌جویی ارزی و استقلال غذایی کشور اتفاق می‌افتد.