تکمیل ۵۰ طرح معدن و صنایع معدنی طی ۲ سال

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی ایران امیر خرمی شاد با بیان اینکه از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم ایمیدرو به همراه شرکتهای وابسته و تابعه بیش از ۵۰ طرح و پروژه معدنی و صنایع معدنی را در سراسر کشور تکمیل کرده است، گفت: این طرحها از سال ۱۴۰۰ به بعد تکمیل شده است.
رئیس هیأت عامل ایمیدرو اظهار داشت: ارزش پروژههای مورد اشاره به بیش از یک میلیارد دلار میرسد که حوزههای مختلف معدن و صنایع معدنی را در بر میگیرد.
وی افزود: زنجیرههای مس، فولاد، طلا، آلومینیوم و همچنین امور زیربنایی در بخش راه سازی، برق رسانی، احداث جاده و پست اسکله در نقاط مختلف کشور جز مجموعه طرحهای تکمیل شده از ابتدای دولت سیزدهم بوده است.
خرمی شاد بیان داشت: با بهره برداری از این طرحها ۳ هزار و ۸۸ نفر اشتغال مستقیم و ۱۱ هزار و ۸۷ نفر اشتغال غیر مستقیم ایجاد شده است.
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