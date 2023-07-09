نباید از قافله کسب سهمیه پارالمپیک عقب بمانیم

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید سهرابی رئیس انجمن پاراتکواندو به خبرنگار مهر گفت: مسابقات قهرمانی اروپا با حضور نزدیک به ۱۴۶ پاراتکواندوکار از ۳۱ کشور برگزار شد. تقریباً همه مدعیان جهانی و نفرات برتر رنکینگ برای کسب امتیاز و ارتقای رنکینگ المپیکی خود در این مسابقات حضور یافتند. تورنمنت آزاد فرانسه هم تحت عنوان جام همبستگی با همان تعداد نفرات پیگیری شد. در رقابت‌های قهرمانی اروپا ۲ طلا و ۴ برنز به دست آوردیم و عنوان نایب قهرمانی به ایران رسید.

او ادامه داد: مهدی پوررهنما هم شایستگی کسب مدال طلا را داشت که با تمارض حریف آمریکایی خود، داوران رأی را به سود آمریکا دادند و متأسفانه ما نتوانستیم صاحب مدال طلا شویم. در تورنمنت آزاد فرانسه هم نتایج اروپا را تکرار کردیم و در مجموع این ۲ رویداد ۴ مدال طلا و ۸ برنز را کسب کردیم که نتایج راضی کننده‌ای بود. سطح مسابقات با توجه به پاراتکواندوکارانی که عناوین جهانی داشتند بسیار بالا بود و حضور در فرانسه محک خوبی برای ما بود.

سهرابی در خصوص مسابقات پیش روی تیم ملی پاراتکواندو بیان کرد: ما قبل از اعزام به مسابقات فرانسه، حدود پنج ماه پیش در رقابت‌های ترکیه حضور یافتیم، می‌خواهم به این نکته اشاره کنم که تیم ملی پاراتکواندو لازم است تا در اکثر رویدادها شرکت کند. چرا که همه رقبای تیم ملی ایران در تورنمنت‌های گوناگون به دنبال افزایش امتیازات و بالا بردن رنکینگ خود هستند. ترافیک مسابقات ما در شهریور ماه خواهد بود. هشتم شهریور ماه مسابقات گرندپری فرانسه، هفدهم شهریور ماه مسابقات قهرمانی آسیا در لبنان، بیست و هشتم شهریورماه مسابقات گرندپری در مکزیک و ۳۰ شهریور مسابقات قهرمانی جهان باز هم در کشور مکزیک، هفدهم مهرماه گرندپری چین و ۳۰ مهر هم مسابقات پاراآسیایی هانگژو از جمله رویدادهای پیش روی تیم ملی خواهد بود.

او خاطر نشان کرد: حضور در این رویدادها برای تیم ملی پاراتکواندو اهمیت فوق العاده ای دارد که باید تلاش کنیم شرایط این اعزام‌ها فراهم شود. برای حضور در این رویدادها اردوی تیم ملی بیست و ششم تیرماه آغاز خواهد شد. جا دارد از تمامی اعضای کادرفنی و ملی پوشان تقدیر و تشکر کنم نباید کمک‌های فدراسیون تکواندو و کمیته ملی پارالمپیک را هم نادیده بگیرم و باید به این عزیزان هم خداقوت گفت.