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۱۹ تیر ۱۴۰۲، ۱۶:۴۳

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان زنجان:

پارک لجستیک کشاورزی در زنجان راه‌اندازی می‌شود

پارک لجستیک کشاورزی در زنجان راه‌اندازی می‌شود

زنجان- مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای زنجان گفت: با توجه به اهمیت زیرساخت‌های حمل و نقل در صادرات محصولات کشاورزی، در آینده نزدیک پارک لجستیک کشاورزی در زنجان به بهره‌برداری می رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر قزوینیان روز دوشنبه در نخستین جلسه هماهنگی بررسی روند ایجاد پارک لجستیک کشاورزی استان زنجان بر لزوم تقویت مسائل حمل و نقلی پارک لجستیکی که پیگیری این موضوع توسط ابلاغ‌های صورت گرفته به راهداری محول شده است تاکید کرد و گفت: مراکز لجستیک ضمن ارائه امکانات و خدمات زیربنایی، خدمات عمومی و خدمات ارزش افزوده در نهایت در جهت بهینه سازی فرآیندها و کاهش هزینه‌ ها و ضایعات ونیز تکمیل زنجیره تأمین، عمل خواهند کرد.

وی همچنین به بررسی و برنامه‌ریزی دقیق جهت مکان‌یابی از اراضی ملی تاکید کرد و افزود: شرکت مشاور لجستیک مرکزی اقدام به شناسایی نقاط مختلف جهت احداث را انجام داده است که نیاز به بررسی مجدد دارد.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان زنجان گفت: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان زنجان تمام امکانات خود را برای حمایت از پیشبرد پارک لجستیک کشاورزی استان زنجان به‌کار خواهد گرفت.

قزوینیان افزود: با توجه به اهمیت زیرساخت‌های حمل و نقلی در صادرات محصولات کشاورزی، پارک لجستیک کشاورزی پس از مکان‌یابی در آینده نزدیک به بهره‌برداری خواهد رسید.

کد مطلب 5833002

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