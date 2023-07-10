به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر قزوینیان روز دوشنبه در نخستین جلسه هماهنگی بررسی روند ایجاد پارک لجستیک کشاورزی استان زنجان بر لزوم تقویت مسائل حمل و نقلی پارک لجستیکی که پیگیری این موضوع توسط ابلاغهای صورت گرفته به راهداری محول شده است تاکید کرد و گفت: مراکز لجستیک ضمن ارائه امکانات و خدمات زیربنایی، خدمات عمومی و خدمات ارزش افزوده در نهایت در جهت بهینه سازی فرآیندها و کاهش هزینه ها و ضایعات ونیز تکمیل زنجیره تأمین، عمل خواهند کرد.
وی همچنین به بررسی و برنامهریزی دقیق جهت مکانیابی از اراضی ملی تاکید کرد و افزود: شرکت مشاور لجستیک مرکزی اقدام به شناسایی نقاط مختلف جهت احداث را انجام داده است که نیاز به بررسی مجدد دارد.
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان زنجان گفت: اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان زنجان تمام امکانات خود را برای حمایت از پیشبرد پارک لجستیک کشاورزی استان زنجان بهکار خواهد گرفت.
قزوینیان افزود: با توجه به اهمیت زیرساختهای حمل و نقلی در صادرات محصولات کشاورزی، پارک لجستیک کشاورزی پس از مکانیابی در آینده نزدیک به بهرهبرداری خواهد رسید.
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