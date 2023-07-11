فدراسیون انجمن های ورزشی ۸۹ تیم ملی دارد

غلامرضا محمدعلی پور در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه ۱۸ انجمن بیش از ۵۴ رشته ورزشی زیر مجموعه انجمن‌های ورزشی فعالیت دارد که برای مثال ورزش‌های هوایی به تنهایی ۹ رشته ورزشی را شامل می‌شود، ابراز کرد: شش رشته تنها در ورزش سپک تاکرا زیر پوشش این فدراسیون قرار دارد که نشان از گستردگی رشته‌های ورزشی دارد.

وی با بیان اینکه فدراسیون انجمن‌های ورزشی ۸۹ تیم ملی را زیر مجموعه خود دارد، گفت: کم فدراسیونی در کشورمان وجود دارد که این میزان تیم ملی را بتواند پوشش دهد و این نشان دهنده اهمیت فدراسیون انجمن‌های ورزشی است.

رئیس فدراسیون انجمن‌های ورزشی کشور همچنین با اشاره به اینکه این فدراسیون ۱۸ انجمن را با ۴۰ هزار ورزشکار فقط ویژه اعزام مسابقات تحت پوشش خود دارد، افزود: این ورزشکاران در ۵۴ رشته به فعالیت پرداخته و حتی به مسابقات جهانی و آسیایی و منطقه‌ای نیز اعزام می‌شوند.

محمدعلی پور بیان داشت: فدراسیون انجمن‌های ورزشی فدراسیونی است که گستردگی بسیاری دارد و ۴۰ هزار ورزشکار تنها آنهایی را شامل می‌شود که برای اعزام به مسابقات ثبت شده‌اند وگرنه در رشته‌ای مانند دارت ادعا می‌شود که سه میلیون ورزشکار حرفه‌ای و غیر حرفه‌ای در این رشته فعالیت دارد.

وی با بیان اینکه تیم‌های ملی ما در دو رشته کاندیدای اعزام به بازی‌های آسیایی هستند، ابراز کرد: دوره قبل در اندونزی پاراگلایدر و سپک تاکرا را شاهد بودیم و در این دوره بازی‌های آسیایی گوانگژو رشته جوجیتسو زنان و مردان و همچنین سپک تاکرای زنان را خواهیم داشت اما هنوز ابلاغ این اعزام صورت نگرفته است.

رئیس فدراسیون انجمن‌های ورزشی با بیان اینکه امیدواریم بتوانیم ورزشکارانمان را در صورت ابلاغ به این رشته‌های ورزشی بفرستیم چرا که این آمادگی به صورت کامل وجود دارد، بیان کرد: از برنامه‌های مهم ما مسابقات آسیایی و اعزام ورزشکاران است.

محمدعلی پور با بیان اینکه هم اکنون جام جهانی سپک تاکرای ایران هم اکنون با ۳۶ نفر در مسابقات جهانی حضور دارد، ابراز کرد: ایران در تمام بخش‌های زنان و مردان و جوانان در مسابقات به میزبانی تایلند حضور خوبی دارد.