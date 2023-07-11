حسین رفیعی مجری و بازیگر که این روزها در سریال «فراری» به کارگردانی امیر داسارگر بازی می‌کند در این باره به خبرنگار مهر بیان کرد: این روزها درگیر بازی در سریال هستم و چون وقت‌گیر است، نمی‌توانم در کار دیگری مثل اجرای برنامه‌های تلویزیونی مشغول باشم.

وی درباره این سریال و روند تولید آن اضافه کرد: همچنان در حال ضبط هستیم. فاز اول ۱۶ قسمت است که روزهای پایانی آن در حال تصویربرداری است.

رفیعی درباره فضای این قصه که به زندگی یک شهید مدافع حرم می‌پردازد اظهار کرد: قصه از زندگی یک شهید مدافع حرم اقتباس شده است. شخصیت اصلی این سریال نوجوانی به اسم هادی است اما قرار نیست داستان سریال نعل به نعل واقعیت زندگی یک شهید را ارائه کند.

وی درباره نقش خود در سریال «فراری» نیز بیان کرد: من در این سریال نقش یک دستیار کارگردان را بازی می‌کنم که قرار است فیلمی بسازیم و برای آن دنبال یک نوجوان می‌گردیم که کشتی‌گیر باشد.

این بازیگر درباره شایعه توقف سریال به دلیل مشکلات مالی هم گفت: تولید این سریال هم مثل همه سریال‌ها بنا به مشکلات و چالش‌هایی مانند پیدا کردن لوکیشن و دیگر موارد، توقف‌هایی داشته است اما من چند روز پیش سر تصویربرداری بودم و احتمالاً چند روز دیگر هم دوباره آفیش باشم. پس کار در حال حاضر متوقف نیست.

رفیعی در ادامه درباره تعدد لوکیشن ها در سریال بیان کرد: این سریال، کار پرلوکیشنی است و باید برای دهه ۷۰ هم لوکیشن ها را تامین کنیم. تولید و تصویربرداری سریال از صبح تا غروب است و لوکیشن‌های مختلف دارد.

این مجری تلویزیون در بخش دیگر درباره غیبتش در حوزه اجرای تلویزیونی در ماه‌های اخیر بیان کرد: من چند کار همزمان را نمی‌پذیرم، چندی پیش مسابقه «پنج ستاره» را اجرا می‌کردم و این روزها درگیر بازی در این سریال هستم. از طرفی تعدد شبکه‌ها و چهره‌های جدید و جوان هم شرایط جدیدی را رقم زده و برنامه‌های زنده هم کمتر شده است.

سریال «فراری» که پیش از این با نام «هادی» مطرح شده بود سریالی درباره شهدای مدافع حرم است که در بخشی هم به شهید ابراهیم هادی می‌پردازد و امیر داسارگر کارگردانی آن را بر عهده دارد.