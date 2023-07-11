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۲۰ تیر ۱۴۰۲، ۱۳:۲۷

معاون اداره کل امور تربیتی وزارت آموزش و پرورش تاکید کرد؛

معرفی دانش‌آموزان خلاق و معلمان کوشا در اجرای برنامه‌های ابتکاری

معرفی دانش‌آموزان خلاق و معلمان کوشا در اجرای برنامه‌های ابتکاری

بوشهر- معاون اداره کل امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیب‌های اجتماعی وزارت آموزش و پرورش گفت: دانش‌آموزان خلاق و معلمان کوشا در اجرای برنامه‌های ابتکاری معرفی شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید عین‌الله طیموری‌فرد صبح سه شنبه در آئین اختتامیه دوازدهمین جشنواره نوجوان سالم در کانون فرهنگی تربیتی امام خمینی (ره) اظهار داشت: در راستای توانمندسازی دانش آموزان و خانواده‌ها برنامه‌های مهمی در دست اجرا است.

معاون اداره کل امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیب‌های اجتماعی وزارت آموزش و پرورش اضافه کرد: اجرای برنامه‌های آموزشی با هدف توانمندسازی دانش‌آموزان و خانواده‌ها در برابر آسیب‌های اجتماعی، مأموریت اول خانه یاریگران زندگی در استان‌ها است.

وی خاطرنشان کرد: برگزاری نمایشگاه‌های فرهنگی و توزیع اقلام فرهنگی و انجام فعالیت‌های ورزشی و هنری با رویکرد پیشگیرانه از دیگر مأموریت خانه یاریگران زندگی است.

معاون اداره کل امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیب‌های اجتماعی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: دانش‌آموزان سرمایه انسانی آینده کشور هستند به این دلیل مصونیت بخشی و حفظ سلامت روانی و جسمی آنها باید در اولویت برنامه‌ها باشد.

طیموری‌فرد با بیان اینکه اقدامات پیشگیرانه از آسیب‌های اجتماعی، اعتیاد و رفتارهای پرخطر در ۳ راهبرد آموزشی، مراقبتی و تربیتی انجام می‌شود، گفت: در فعالیت‌های آموزشی پیشگیرانه، هدف توانمندسازی خانواده، مدرسه و جامعه است.

وی اظهار کرد: برنامه مراقبتی پیشگیرانه، مداخلات روانی اجتماعی شامل مشاوره، مدیریت مورد و حمایت اجتماعی برای دانش‌آموزان در معرض خطر را شامل می‌شود.

طیموری‌فرد گفت: اجرای فعالیت‌های فرهنگی و جشنواره نوجوان سالم نمونه‌ای از اقدامات تربیتی پیشگیرانه برای کاهش آسیب‌های اجتماعی در جامعه است.

وی تاکید کرد: باید دانش‌آموزان خلاق و معلمان کوشا در اجرای برنامه‌های ابتکاری با رویکرد پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی شناسایی و به جامعه معرفی شوند.

کد مطلب 5833770

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