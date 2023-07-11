به گزارش خبرنگار مهر، سید عین‌الله طیموری‌فرد صبح سه شنبه در آئین اختتامیه دوازدهمین جشنواره نوجوان سالم در کانون فرهنگی تربیتی امام خمینی (ره) اظهار داشت: در راستای توانمندسازی دانش آموزان و خانواده‌ها برنامه‌های مهمی در دست اجرا است.

معاون اداره کل امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیب‌های اجتماعی وزارت آموزش و پرورش اضافه کرد: اجرای برنامه‌های آموزشی با هدف توانمندسازی دانش‌آموزان و خانواده‌ها در برابر آسیب‌های اجتماعی، مأموریت اول خانه یاریگران زندگی در استان‌ها است.

وی خاطرنشان کرد: برگزاری نمایشگاه‌های فرهنگی و توزیع اقلام فرهنگی و انجام فعالیت‌های ورزشی و هنری با رویکرد پیشگیرانه از دیگر مأموریت خانه یاریگران زندگی است.

معاون اداره کل امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیب‌های اجتماعی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: دانش‌آموزان سرمایه انسانی آینده کشور هستند به این دلیل مصونیت بخشی و حفظ سلامت روانی و جسمی آنها باید در اولویت برنامه‌ها باشد.

طیموری‌فرد با بیان اینکه اقدامات پیشگیرانه از آسیب‌های اجتماعی، اعتیاد و رفتارهای پرخطر در ۳ راهبرد آموزشی، مراقبتی و تربیتی انجام می‌شود، گفت: در فعالیت‌های آموزشی پیشگیرانه، هدف توانمندسازی خانواده، مدرسه و جامعه است.

وی اظهار کرد: برنامه مراقبتی پیشگیرانه، مداخلات روانی اجتماعی شامل مشاوره، مدیریت مورد و حمایت اجتماعی برای دانش‌آموزان در معرض خطر را شامل می‌شود.

طیموری‌فرد گفت: اجرای فعالیت‌های فرهنگی و جشنواره نوجوان سالم نمونه‌ای از اقدامات تربیتی پیشگیرانه برای کاهش آسیب‌های اجتماعی در جامعه است.

وی تاکید کرد: باید دانش‌آموزان خلاق و معلمان کوشا در اجرای برنامه‌های ابتکاری با رویکرد پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی شناسایی و به جامعه معرفی شوند.