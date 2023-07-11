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۲۰ تیر ۱۴۰۲، ۲۱:۵۰

رئیس جهاد کشاورزی لرستان مطرح کرد؛

فرونشست زمین در دشت‌های لرستان

فرونشست زمین در دشت‌های لرستان

کوهدشت - رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان از فرونشست زمین در دشت‌های این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید عماد شاهرخی امروز سه‌شنبه در جلسه مشترک شورای کشاورزی و منابع آب در کوهدشت با اشاره به لزوم رعایت الگوی کشت توسط کشاورزان استان، اظهار داشت: اجرای طرح الگوی کشت یک طرح فرادستگاهی است که قوای مقننه و قضائیه بایستی ورود کنند و قوه مجریه نیز پیگیری این طرح مهم جهت رفع مشکلات کشاورزان باشند.

وی افزود: در شورای کشاورزی و منابع آب همواره بر رعایت الگوی کشت و استفاده از دستگاه از آبیاری نوین تأکید می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، ادامه داد: باتوجه‌به فرونشستی که در دشت‌های استان داریم اصلاً به صلاح نیست از کشت‌های آب‌دوست استفاده شود و بایستی به سمت کشت‌های گلخانه‌ای و نشایی حرکت کنیم.

شاهرخی، تأکید کرد: کشاورزی استان بایستی در مسیر کشت محصولات آب‌دوست فاصله گرفته که با استفاده از دستگاه آبیاری نوین تا ۹۰ درصد صرفه‌جویی در مصرف آب را شاهد باشیم.

کد مطلب 5834226

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    نظرات

    • ناشناس IR ۱۳:۲۶ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۱
      3 0
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      بایستی شقایق اهلی کشت شود هم درامد خوبی دارد وهم اواخر اردیبشت برداشت میشه و به اب هم نیاز چندانی نداره

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