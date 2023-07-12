به گزارش خبرنگار مهر، حسین رنجبر اقدم شامگاه سه شنبه در نشست با مسئولان و معاونین جهاد کشاورزی استان اردبیل با محوریت گیاهپزشکی اظهار کرد: در بازدیدی که از ایستگاه آراللو و مزارع سیب زمینی داشتیم وضعیت شیوع بیماری سفیدک دروغی مورد بررسی قرار گرفت تا در مزارع دیرکشت امکان مقابله با این بیماری فراهم آید.

وی خاطرنشان کرد: از سال ۷۶ شاهد شیوع بیماری سفید دروغی در مزارع سیب زمینی نبودیم ولی امسال با تغییرات جوی و اقلیمی رطوبت بالا و بارندگی‌ها این بیماری در مزارع مشاهده شد که مسئولان این استان باید پیش تر از این به شیوع این بیماری و اقدامات پیشگیری آن ورود پیدا می‌کردند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان حفظ نباتات کشور گفت: در مزارعی که علائم این بیماری مشاهده شده دیگر امکان کنترل وجود ندارد و تنها در مزارعی که کاشت دیرهنگام سیب زمینی داشتند می‌توانیم راهکارهای پیشگیرانه را با سمپاشی انجام دهیم.

رنجبر ادامه داد: متأسفانه بخش عمده ای از مزارع اردبیل و نمین براثر شیوع این بیماری و کشت زودهنگام سیب زمینی دچار خسارت شده اند که ضرورت دارد اقدامات بعد از برداشت محصول مورد توجه قرار گیرند.

وی افزود: در دوران نهفتگی این بیماری که هنوز در برگ‌های سیب زمینی علائم آن ظاهر نشده امکان کاهش خسارت وجود دارد اما در حال حاضر به دلیل شیوع این بیماری در مزارع و نمود آن در برگ سیب زمینی امکان به حداقل رساندن خسارت وجود ندارد.

رئیس سازمان حفظ نباتات کشور تصریح کرد: ما باید ارتباط زارعین و باغداران را با کارشناسان این حوزه تقویت کنیم تا در سایه اعتمادسازی خسارت‌های کمتری را در مزارع و باغات شاهد باشیم.

رنجبر پیشنهاد اول خود را ضرورت راه اندازی قرارگاه مقابله با تهدیدات زیستی شمالغرب با اولویت اردبیل اعلام کرد و گفت: در ایرانشهر سیستان و بلوچستان اولین قرارگاه مقابله با تهدیدات زیستی کشور راه اندازی شده است.

وی ادامه داد: با راه اندازی این قرارگاه استان‌های شمالغرب کشور در تجهیز امکانات و نوسازی ناوگان سمپاشی به نحوی عمل کنند تا در صورت بروز آسیب‌ها و تهدیدهای کشاورزی به سرعت مقابله با آنها مورد توجه قرار گیرد.

رئیس سازمان حفظ نباتات کشور افزود: در کوتاه مدت با اقدامات کنترلی و حفظ آرامش کشاورزان باید مزارع دیرکاشت سیب زمینی مورد مراقبت قرار گرفته و از ناوگان سمپاشی استان به نحو مطلوب در این بخش استفاده شود.

رنجبر اظهار کرد: برای سال‌های آینده بهتر است برنامه ریزی ها به نحوی انجام شود تا در مزارع سیب زمینی بقایای اراضی بعد از برداشت محصول به حال خود رها نشده و پاکسازی اراضی از بقایای بیماری سفیدک دروغی انجام شود.

تهیه و ابلاغ مدل پیش آگاهی برای کشاورزان کشور

معاون وزیر جهاد کشاورزی از تشکیل ستاد ملی سیب زمینی با محوریت استان‌های گلستان، اردبیل و همدان و ابلاغ دستورالعمل‌های جدید در مقابله با این بیماری خبر داد و خاطرنشان کرد: به اندازه کافی سموم با تنوع و کیفیت مناسب تهیه و در اختیار کشاورزان قرار گرفته است.

رنجبر از زارعین خواست؛ برای سال آینده بذر سالم را از مزارع فاقد آلودگی تهیه کرده و به هیچ وجه از مزارع سیب زمینی که آلوده به این بیماری بوده اند بذر تهیه نکنند.

وی گفت: با همکاری هواشناسی به دنبال تهیه مدل پیش آگاهی هواشناسی هستیم تا کشاورزان را در موعد مقرر از وضعیت جوی و آب و هوایی مطلع کنیم.

معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان حفظ نباتات کشور افزود: در قالب این مدل پیش آگاهی خسارت در اراضی کشاورزی به حداقل رسیده و امکان تولید محصول باکیفیت به راحتی فراهم می‌آید.

رنجبر در پایان گفت: هرچند برآورد خسارت این بیماری در سطح ملی و استانی به شکل دقیق امکانپذیر نیست اما انتظار می‌رود از لحاظ کمی و کیفی خسارت بیماری سفیدک دروغی بعد از برداشت محصول دقیق برآورد شده و برای سال‌های آینده مورد توجه قرار گیرد.