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۹ خرداد ۱۴۰۳، ۱۵:۲۶

در مجموعه ۱۰ جلدی؛

مجموعه کتاب «قصه‌های سرزمین شمال شرقی» در بجنورد رونمایی شد

مجموعه کتاب «قصه‌های سرزمین شمال شرقی» در بجنورد رونمایی شد

بجنورد_ مسئول واحد فرهنگ و مطالعات ادبیات پایداری حوزه هنری خراسان شمالی گفت: مجموعه کتاب ۱۰ جلدی «قصه‌های سرزمین شمال شرقی» که روایت زندگی سرداران شهید خراسان شمالی است، رونمایی شد.

حکیمه وقاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: صبح چهارشنبه ۱۰ عنوان کتاب دفاع مقدس با عنوان «قصه‌های سرزمین شمال شرقی» در بجنورد رونمایی شد.

وی در ادامه افزود: تحقیق، پژوهش، نگارش و تصویرسازی این مجموعه ۱۰ جلدی با عنوان «قصه‌های سرزمین شمال شرقی» به همت حوزه هنری انقلاب اسلامی خراسان شمالی انجام شد.

مسئول واحد فرهنگ و مطالعات ادبیات پایداری حوزه هنری انقلاب اسلامی خراسان شمالی، با اشاره به اینکه این مجموعه روایتی از زندگی ۱۰ سردار شهید استان است، تصریح کرد: این مجموعه آثار برای آشنایی هر چه بیشتر و بهتر نوجوانان با سیره شهدا طراحی و تولید شده است.

وقاری عناوین کتاب‌ها را بدین شرح اعلام کرد: «چادرم در تب بوسه‌هایت» روایت زندگی شهید رجبعلی محمدزاده به نویسندگی عفت نیستانی، «صفا» روایت زندگی شهید محمد علی صفا به نویسندگی اکرم صدیقی کلاته، «مرهم میقات» روایت داستان زندگی شهید رستم‌علی نوری به نویسندگی عیسی آگاهی، «بهار بی بهار» روایت زندگی شهید خلیل الله بهاری به نویسندگی عاطفه حسن‌پور، است.

وی ادامه داد: نگارش دو کتاب «ستاره بازی» و «میعادگاه عشق» که به ترتیب روایتی از زندگی شهیدان محمد کلاته و داوود گریوانی است بر عهده مرضیه آغ قلعه بود.

مسئول واحد فرهنگ و مطالعات ادبیات پایداری حوزه هنری انقلاب اسلامی خراسان شمالی گفت: همچنین نویسنده جوان، مائده گوهری زندگی شهیدان حجت الاسلام حسن محقر و فرج الله عاقبتی را در دو کتاب با عنوان‌های «حسن آقا» و «فرج کرد» روایت کرده است. آرشیدا شریفیان در کتاب «مثل بابا» روایت زندگی شهید حسین محمودی را به رشته تحریر درآورده است

کد مطلب 6122659

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