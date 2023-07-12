به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، آکادمی تلویزیون و شبکه فاکس در مورد زمان پخش هفتاد و پنجمین جوایز سالانه امی امسال در صورت به تعویق افتادن مراسم درگیر جدل شدهاند. آکادمی مایل است برنامه را به نوامبر منتقل کند (کاری که سال ۲۰۰۱ نیز انجام داد)، در حالی که به نظر میرسد فاکس تاریخ ژانویه را برای پخش میپسندد.
در حالی که آکادمی تلویزیون نامزدهای جوایز امی امسال را امشب (چهارشنبه به وقت محلی) اعلام میکند، تاریخ پخش مراسم اهدای جوایز برای ۱۸ سپتامبر احتمالاً عقب میافتد و تقریباً همه افراد درگیر در هر ۲ شبکه و سازمان میدانند بعید است این تاریخ سر جای خودش بماند.
به گفته خودیها، آکادمی و فاکس منتظرند تا مطمئن شوند و ببینند آیا انجمن بازیگران این هفته اعتصاب خواهد کرد و به انجمن نویسندگان (WGA) ملحق می شود تا به صورت اساسی تمام رویدادهای مهم هالیوود را متوقف کند، یا خیر. پس از آن، انتظار میرود تا پایان جولای تصمیمگیری درباره زمان و نحوه برگزاری مراسم اهدای جوایز امی امسال نهایی شود.
در هر حال لغو برنامه از گزینهها نیست، به ویژه اینکه امسال هفتاد و پنجمین سال برگزاری امی است. در واقع هر ۲ بخش ماجرا- آکادمی و فاکس - توافق کردهاند که تعویق بیشتر منطقی است، اما درباره زمانی که فکر میکنند نمایش باید برگزار شود با هم به توافق نرسیدهاند. تاریخ مورد علاقه آکادمی یک تغییر ۲ ماهه است که مراسم را همچنان در فصل پاییز و در نوامبر برگزار کند و مراسم را به عنوان اولین برنامه مهم اهدای جوایز داشته باشد که پس از احتمالاً پایان اعتصابها و بازگشت هالیوود به کار برگزار کند.
با این حال، این در نهایت فاکس است که تعیین کننده است زیرا شریک پخش مراسم امسال است و به انتخاب تاریخ ژانویه علاقهمند است و استدلالش این است که انتخاب نوامبر برای پر بودن تقویم با برنامههای فوتبالی و رویدادهای دیگر مناسب نیست. اگر ژانویه انتخاب شود احتمالاً ۲۱ ژانویه ۲۰۲۴ خواهد بود زیرا گلدن گلوب برای ۷ ژانویه و جوایز انتخاب منتقدان ۱۴ ژانویه برگزار میشوند.
سال ۲۰۰۱، پس از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر تاریخ امی عقب افتاد و پخش تلویزیونی به نوامبر موکول شد.
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