سفیر فدراسیون روسیه به وزارت امور خارجه احضار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال مطالب مندرج در بیانیه پایانی ششمین دور گفتگوهای راهبردی وزرای خارجه روسیه و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در خصوص جزایر سه گانه ایرانی ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک، صبح امروز سفیر فدراسیون روسیه از سوی علیرضا عنایتی دستیار وزیر و مدیر کل خلیج فارس به وزارت امور خارجه احضار و مراتب اعتراض جمهوری اسلامی ایران به مطالب مندرج در بیانیه مذکور به سفیر روسیه در کشورمان ابلاغ شد.

دستیار وزیر و مدیر کل خلیج فارس وزارت امور خارجه در این دیدار با تاکید بر تعلق ابدی جزایر سه گانه ایرانی ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک، به خاک کشورمان، خواستار تصحیح موضع فدراسیون روسیه نسبت به این موضوع شد.

سفیر روسیه در جمهوری اسلامی ایران ضمن تاکید بر احترام به تمامیت ارضی کشورمان اظهار داشت، مراتب را در اسرع وقت به مسکو منتقل خواهد کرد.