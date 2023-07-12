طرحی نو برای معرفی تحریف های دموکراسی غرب دراندازیم

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید علیرضا عبادی صبح چهارشنبه در دیدار با جمعی از بانوان بسیجی اقشار مختلف اظهارکرد: آیا می‌توان ادعا کرد کسی که ایمان به خدا و اصل حق ندارد بتواند مدعی احقاق شود.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با اشاره به موضوع دموکراسی در غرب بیان کرد: باید طرحی نو برای آگاهی دادن مردم در برابر شیطنت‌ها و تحریف‌های دموکراسی در انداخت.

عبادی با تأکید بر اینکه مدعیان حقوق بشر و حکومت مردم براساس تجربه تاریخی کارشان آدم کشی است، یادآور شد: اروپایی ها کشور ایالات متحده آمریکا بر روزی قبر ۶۰ تا ۸۰ میلیون نفر از مردم رنگین پوست بومی آن منطقه ساختند.

وی با اشاره به اینکه استکبار در هر جایی که ورود پیدا کرده است، گفت: استکبار هر کجا که ورود پیدا کرده است همیشه توطئه و تشویق به اعتیاد داشته است.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوب با اشاره به برخی از جنایت های دوران پهلوی اظهارکرد: رضاشاه ۴۴ هزار سند از اسناد نقاط مختلف کشور و املاک ذی قیمت را به غارت برد، اما به عنوان دست‌نشانده انگلیس، به غلط یک چهره دموکراسی معرفی می شود.

عبادی با اشاره به اینکه در دوران پهلوی مواد مخدر و شراب در غرفه هایی فروخته می‌شد، گفت: اما در مقابل علما و روحانیون را شکنجه می شدند، درب مدارس علمیه بسته می شد و متأسفانه فحشا و بی حیایی را گسترش داده شد.

وی با طرح این سوال که مدعیان دموکراسی در فلسطین، یمن میانمار و … چه کردند؟ ادامه داد: بررسی این موارد نشان می دهد که چگونه واژه هایی چون حقوق بشر و دموکراسی تبدیل به ابزاری ریاکارانه در دست غرب شده است.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با اشاره به اینکه چنانچه دست این مدعیان دموکراسی در مسئله داعش کوتاه نمی‌شد و در مقابل هسته های مقاومت شکست می‌خورد کدام کشور از عهده آنها برمی آمد، یادآور شد: یک اقدام آن‌ها محو کردن آثار تاریخی اسلامی بود.

عبادی یادآور شد: باید امروز وحشی‌گری های اروپایی ها که به اسم دموکراسی انجام می شود به صورت یک حرکت دانش بنیان و رسانه ای به مردم نشان داد تا همه بفهمند چه نقشه هایی زیر سر دارند.