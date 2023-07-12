به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، پنل بتن اکسپوز نوعی بتن است که با برخورداری از مقاومت و استحکام بالا و سطحی صاف برای نمای داخلی و خارجی ساختمان بهکار میرود. پنل بتن اکسپوز با پیشرفت ساختمان سازی مدرن در انواع مختلفی تولید و به بازار عرضه میشود. پنل جی اف آر سی نیز که زیرمجموعه پنل بتن اکسپوز بهشمار میرود، از بادوامترین مصالح ساختمانی است که امروزه استفاده از آن در میان معماران و مهندسان ساختمانی رواج یافته است. این نوع پنلها به دلیل ویژگیهای خاصی که دارند، در صنعت ساخت و ساز به عنوان جایگزینی برای پوششهای سنتی مورد استفاده قرار میگیرند. در این مقاله، به بررسی انواع پنل بتن اکسپوز، پنل جی اف آر سی و همچنین ویژگیها و کاربردهای آنها و قیمت بتن الیافی میپردازیم.
پنل بتن اکسپوز از پیشرفتهترین مواد ساختمانی است که استفاده از آن به دلیل دارا بودن ویژگیهای منحصر بهفرد در صنعت ساخت و ساز رونق یافته است. پنل بتن اکسپوز یکی از انواع بتن در معماری است که در سطوح داخلی و خارجی ساختمان به طور نمایان استفاده میشود. در این نوع بتن، تمام سطوح بتنی شامل دیوارهها، سقفها و ستونها بدون استفاده از کاشی، سرامیک، یا نمای نمرهای به نمایش در میآیند.
قیمت بتن الیافی
پنل بتن اکسپوز بر اساس روش ساخت به دو گروه "اجرا در محل" و "پیش ساخته" تقسیم میشود. در پروژههای بزرگ که به مصالح بیشتری نیاز است پنلهای بتنی اکسپوز در محل اجرای پروژه ساخته میشوند. اما پنل بتن اکسپوز پیش ساخته در کارخانهها و واحدهای تولیدی بر اساس اصول استاندارد طراحی و ساخته میشوند. همچنین پنل بتن اکسپوز در یک تقسیم بندی دیگر به دو نوع پنل بتن اکسپوز مسلح و غیر مسلح تقسیم میشود. پنل بتن اکسپوز هنگام نصب به دو شیوه خشک و تر اجرا میشوند. که در شیوهی اجرا به روش خشک از پنل بتن مسلح به الیاف استفاده میشود. اما در شیوه نصب به روش تر از پنل بتن اکسپوز غیر مسلح استفاده میکنند. قیمت بتن الیافی معمولاً به دلیل مقاوم سازیهای انجام شده بیشتر است. قیمت بتن الیافی به نوع و مقدار الیاف استفاده شده بستگی دارد. چنان که برخی شرکتهای تولید کننده، قیمت بتن الیافی را بر اساس مقدار الیاف در هر متر مکعب بتن تعیین میکنند.
کاربردهای پنل بتن اکسپوز
پنل بتن اکسپوز به دلیل خواص مقاومتی، عایقی و زیبایی ظاهری که دارد، در نمای ظاهری ساختمان استفاده میشود و به عنوان عایق حرارتی و صوتی عمل میکند. همچنین پنل بتن اکسپوز به عنوان عنصری زیبا و جذاب در طراحی داخلی ساختمان، میتواند در ایجاد طرحهای خلاقانه و بی نظیر کمک کنند. پنل بتن اکسپوز در کفسازی نیز مورد استفاده قرار میگیرد و مقاومت بالایی در برابر سایش و ضربه دارد. این ویژگیها باعث شده که پنل بتن اکسپوز در محیطهای صنعتی و تجاری نیز مورد استفاده قرار گیرد. پنل بتن اکسپوز همچنین در ساخت دیوارهای جداری، پلها و تونلها بهکار گرفته میشود. پنل بتن اکسپوز به دلیل قابلیت سازگاری با محیط زیست، به عنوان یک روش پایدار در ساخت و سازهای مختلف شناخته شده است و متقاضیان زیادی پیدا کرده است. در این میان افزایش رقابت در بازار ممکن است باعث کاهش قیمت بتن الیافی شود.
با استفاده از پنل بتن اکسپوز میتوان سطح داخلی و خارجی ساختمان را با شکلهای متنوعی سازماندهی کرد. همچنین با پنل بتن اکسپوز میتوان ساختمانهای بلندی با طراحی شیک و زیبا در کمترین زمان و با کمترین هزینه ساخت. پنل بتن اکسپوز بیشترین استانداردهای ایمنی را برای ساختمان فراهم میکند و آن را در برابر زلزله مقاوم میکند. قیمت بتن الیافی ممکن است برای پروژههای با مشخصات خاص مانند مقاومت بالاتر، رطوبت کمتر و مقاومت در برابر خوردگی بیشتر، گرانتر باشد. پنل بتن اکسپوز باعث میشود که ساختمانها از نظر انرژیهای مصرفی نیز بهینه باشند. همچنین، ساختمانهای ساخته شده با استفاده از پنل بتن اکسپوز، نیاز به تعمیرات و نگهداری کمتری دارند. قیمت بتن الیافی ممکن است در بازارهای مختلف متفاوت باشد. زیرا قیمت بتن الیافی تحت تاثیر نوسانات بازار قرار میگیرد. همچنین قیمت بتن الیافی برای پروژههای بزرگ ساختمانی ممکن است کمتر تمام شود زیرا مقادیر بیشتری از آن تولید میشود و با افزایش حجم مصرف بتن، هزینههای تولید و حمل و نقل آن کاهش مییابد.
پنل جی اف آر سی، کاربردها و مزایا
بتن جی اف آر سی از آب، سیمان سیاه یا سفید و سنگدانه تشکیل شده است. سنگدانه های پنل جی اف آر سی به طور کلی شامل سنگدانه های سیلیسی با دانهبندی مشخص هستند و الیاف شیشه نیز به آن اضافه میشوند.پنل جی اف آر سی دارای مقاومت بیشتر در برابر خمش است و به همین دلیل میتواند در سازههایی که در معرض بارهای خمشی قرار دارند مانند سازههای بلند و پلها استفاده شود. پنل جی اف آر سی به دلیل دارا بودن ویژگی عایق صوتی، در ساختمانهایی که به عایق صوتی نیاز دارند مانند سینما، استودیوها، و سالنهای کنفرانس مورد استفاده قرار میگیرد. یکی دیگر از کاربردهای پنل جی اف آر سی در سازههایی مانند محوطههای ورزشی و استخرها است که در معرض رطوبت و ترکیدگی قرار دارند. زیرا پنل جی اف آر سی در برابر رطوبت مقاومت بالایی دارد. همچنین پنل جی اف آر سی به دلیل وزن سبک و قابل حمل بودن در سازههایی که نیاز به حمل و نقل دارند، بهکار میرود. جی اف آر سی از انعطافپذیری بالایی برخوردار است و برای ساخت پلهها، و سازههای پویا استفاده میشود. به علاوه جی اف آر سی در مقابل شعلههای آتش استحکام داشته و برای ساخت تونل مناسب است.
پنل جی اف آر سی و پنل بتن اکسپوز
به طور خلاصه پنل بتن اکسپوز و پنل جی اف آر سی، دو نوع پنل بتنی هستند که در حال حاضر بسیار مورد توجه قرار گرفته اند و در آینده نیز به دلیل ویژگیهایی چون مقاومت بالا در برابر ضربه، شکستگی، ترکیدگی و نصب سریع و ساده احتمالاً استفاده بیشتری از آنها خواهد شد. در این مقاله تلاش کردیم تا با بیانی ساده پنل بتن اکسپوز و پنل جی اف آر سی را معرفی کنیم و در مورد کاربردها و ویژگیهای آنها توضیحاتی ارائه کنیم تا بتوانید با توجه به نیاز خود انتخاب راحتی داشته باشید.
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