ثبت ۵۱ حمله هوایی و موشکی در ۲۴ ساعت گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المسیره یمن، سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن در اظهاراتی اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته، جنگنده‌های عربستان سعودی ۵۱ حمله هوایی و موشکی را علیه خاک یمن انجام داده‌اند.

وی افزود که این حملات توسط جنگنده‌های اف-۱۵ (F-15) که از پایگاه «خمیس مشیط» برخاسته‌اند و همچنین از طریق حملات موشکی صورت گرفته در مناطق «نجران» و «جیزان» انجام شده است.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن با اشاره به هدف قرار گرفتن زیرساخت‌ها تصریح کرد: این حملات هوایی و موشکی، شبکه‌های مخابراتی و تأسیسات غیرنظامی را در استان‌های مأرب، صعده، الحدیده، تعز و عمران هدف قرار داده‌اند.

سرتیپ سریع در پایان خاطرنشان کرد که با توجه به این تشدید تنش‌ها، مجموع حملات هوایی و موشکی عربستان از زمان آغاز دور اخیر درگیری‌ها، به ۱۲۰۹ مورد رسیده است.