به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان در حساب کاربری خود در یکی از شبکه های اجتماعی و در واکنش به اتهام زنی‌های بی اساس نخست وزیر بریتانیا نوشت: نخست‌وزیر بریتانیا می‌گوید دولت او «می‌تواند تأیید کند که بر این باور است که ایران در حادثه پایگاه هوایی فیرفورد نیروی هوایی سلطنتی انگلیس نقش داشته است.»!

وی افزود: همین که افرادی را که به‌قول شما تروریست و در خدمت دولت‌های خارجی بوده‌اند آزاد کردید، گویای همه‌چیز است.

عراقچی خاطرنشان کرد: شما دارید مقصر را در جای اشتباهی جستجو می‌کنید.