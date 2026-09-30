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۹ مهر ۱۴۰۵، ۰:۲۲

واکنش عراقچی به اتهام زنی‌های بی اساس نخست وزیر بریتانیا

واکنش عراقچی به اتهام زنی‌های بی اساس نخست وزیر بریتانیا

وزیر امور خارجه کشورمان در واکنش به اتهام زنی‌های بی اساس نخست وزیر بریتانیا نوشت: همین که افرادی را که به‌قول شما تروریست و در خدمت دولت‌های خارجی بوده‌اند؛ آزاد کردید، گویای همه‌چیز است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان در حساب کاربری خود در یکی از شبکه های اجتماعی و در واکنش به اتهام زنی‌های بی اساس نخست وزیر بریتانیا نوشت: نخست‌وزیر بریتانیا می‌گوید دولت او «می‌تواند تأیید کند که بر این باور است که ایران در حادثه پایگاه هوایی فیرفورد نیروی هوایی سلطنتی انگلیس نقش داشته است.»!

وی افزود: همین که افرادی را که به‌قول شما تروریست و در خدمت دولت‌های خارجی بوده‌اند آزاد کردید، گویای همه‌چیز است.

عراقچی خاطرنشان کرد: شما دارید مقصر را در جای اشتباهی جستجو می‌کنید.

کد مطلب 6964185

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    نظرات

    • عباس IR ۱۱:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۹
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      انگلیس هم خودش را جزء آدمها حساب می کنه کی شما انگلیسیهای کثیف وجنایتکار جزء آدم بودید.بین سالهای ۱۲۹۴ تا۱۲۹۶ دولت انگلیس میلیونها ایرانی رابه علت قعطی به سینه قبرستان فرستاد.مرگ بر انگلیس خبیث مرگ بر ملکه های انگلیس ویکتوریا والیزابت دوم مرگ بر چرچیل جنایتکار وصهیونیست نخست وزیر زمان جنگ جهانی دوم

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