عملکرد صداوسیما در حوزه عفاف و حجاب مناسب نبوده است

صغری مکاریان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به این موضوع که مسئله عفاف و حجاب دارای ابعاد مختلفی است و باید از زوایای مختلف به این موضوع نگاه شود اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم در مسئله حجاب جنبه فردی است؛ هر زن و مردی باید بهصورت اعتقادی به این مسئله نگاه کند و با درک هدف حجاب و سنجش سختیها و مزایای آن تصمیم بگیرد که برای رشد باید حدود حجاب را رعایت نماید.
کارشناس حوزه عفاف و حجاب ادامه داد: بُعد بعدی که باید به آن توجه داشت مسئله محیطی و اجتماعی حجاب است؛ وضعیت اجتماع باید بهگونهای باشد که حسن رعایت حجاب بهخوبی دیده شود در غیر این صورت زمانی که افراد محجبه پذیرش و جلوهگری عدم رعایت این موضوع را میبینند ممکن است حس سرخوردگی داشته باشند.
وی گفت: در جنبه دیگر باید توجه داشته باشیم که در موضوع حجاب چه الگوهایی را به جامعه معرفی میکنیم برای مثال یکی از تأثیرگذارترین معرفها صداوسیما است که در این زمینه واقعاً بد عمل کرده و مناسب نبوده و در عموم فیلمها زنی که چادر به سر دارد معمولاً یا قربانی بزه است و یا با فقر دستوپنجه نرم میکند.
این پژوهشگر حوزه حجاب با بیان اینکه در کنار فرهنگسازی باید به قوانین سلبی و ایجابی نیز پایبند بود، عنوان کرد: رعایت حجاب بخشی از قانون کشور ما است و اگر به لحاظ اعتقادی افراد به این موضوع پایبند نیستند باید به قانون پایند باشند.
مکاریان گفت: قانون باید بازدارندگی داشته باشد، مثلاً شنیده میشود که یک سلبریتی برای کشف حجاب تنها ۱.۵ میلیون تومان جریمه شده است و این رقم برای او مبلغ قابلتوجهی محسوب نمیشود.
وی با اشاره به قانون حجاب که در دست بررسی است، بیان کرد: در حال حاضر وضعیت کشور در بحران است و باید هر چه سریعتر درمان اتفاق بیفتد و این در حالی است که برخورد مجلس به موضوع پژوهشی است، هماکنون باید با سرعت مراحل قانونی لایحه حجاب طی شود و این فقط از طریق دغدغه دینداران انجام میشود.
مکاریان گفت: دولت هم باید در این موضوع در جنبه مطالبه گری قانون بایستد و از مجلس بخواهد که با قید فوریت به موضوع رسیدگی کند.
این کارشناس خاطرنشان کرد: در قرآن کریم در خصوص حدود حجاب و چگونگی آن بهطور کامل اشاره شده است و موضوع جالب این است که شیعه و سنی در مورد حدود حجاب نظر برابری دارند.
وی افزود: حجاب تنها به معنی پوشش ظاهر نیست بلکه باید در رفتار، در گفتار و حتی در راه رفتن نمود داشته باشد که خروجی نهایی آن به عفت منجر میشود.
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