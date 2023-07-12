۳ درگیری بین اراذل و اوباش در جنوب تهران/ ۱۷ نفر دستگیر شدند

محمدمهدی رحیمی در گفتوگو با خبرنگار مهر از درگیری دسته جمعی اوباش و قمه کشی در محلههای امینآباد، ۱۳ آبان و خط آهن در ری طی ماههای اخیر خبر داد و افزود: این درگیریها سبب نگرانی شهروندان شده بود.
وی افزود: هر ۱۷ اراذل و اوباش شرکت کننده در نزاعهای دسته جمعی دستگیر شدند، که پس از بررسیها هفت نفر اصلی در بازداشت ماندند و ۱۰ نفر دیگر با قرار وثیقه و به طور موقت آزاد شدند.
دادستان عمومی و انقلاب ری گفت: متهمان با عناوین اتهامی اخلال در نظم و امنیت عمومی، مشارکت در نزاع دستهجمعی، تخریب اموال عمومی و خصوصی تشکیل پرونده شده و در مراحل رسیدگی قضائی قرار دارند.
رحیمی افزود: هیچ تعللی در برخورد قاطع با برهم زنندگان نظم عمومی نخواهیم داشت.
نظر شما