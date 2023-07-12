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۲۱ تیر ۱۴۰۲، ۱۴:۰۷

دادستان ری:

۳ درگیری بین اراذل و اوباش در جنوب تهران/ ۱۷ نفر دستگیر شدند

۳ درگیری بین اراذل و اوباش در جنوب تهران/ ۱۷ نفر دستگیر شدند

ری- دادستان عمومی و انقلاب ری از وقوع سه درگیری دسته جمعی بین اراذل و اوباش در این شهرستان خبر داد و گفت: در همین راستا ۱۷ نفر دستگیر شدند.

محمدمهدی رحیمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از درگیری دسته جمعی اوباش و قمه کشی در محله‌های امین‌آباد، ۱۳ آبان و خط آهن در ری طی ماه‌های اخیر خبر داد و افزود: این درگیری‌ها سبب نگرانی شهروندان شده بود.

وی افزود: هر ۱۷ اراذل و اوباش شرکت کننده در نزاع‌های دسته جمعی دستگیر شدند، که پس از بررسی‌ها هفت نفر اصلی در بازداشت ماندند و ۱۰ نفر دیگر با قرار وثیقه و به طور موقت آزاد شدند.

دادستان عمومی و انقلاب ری گفت: متهمان با عناوین اتهامی اخلال در نظم و امنیت عمومی، مشارکت در نزاع دسته‌جمعی، تخریب اموال عمومی و خصوصی تشکیل پرونده شده و در مراحل رسیدگی قضائی قرار دارند.

رحیمی افزود: هیچ تعللی در برخورد قاطع با برهم زنندگان نظم عمومی نخواهیم داشت.

کد مطلب 5834777

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