فراخوان نخستین جشنواره استانی «جستارنویسی» منتشر شد

داریوش علومی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: فراخوان نخستین جشنواره استانی «جستارنویسی» بر اساس پیش‌بینی کتاب کار سال ۱۴۰۲ توسط واحد آموزش و پژوهش کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اردبیل منتشر شد.

وی با بیان اینکه ثبت تجربه‌های زیستی حوزه کاری مربیان در مراکز و تلاش برای روایت بی‌واسطه و دست اول آن‌ها، از جمله اهداف اصلی این جشنواره بود، گفت: شرکت‌کنندگان می‌توانند آثاری خود را با محورهای موضوعی فرهنگی، هنری و ادبی به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

معاون فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اردبیل بیان کرد: هدف اصلی از برنامه‌ریزی و اجرای این جشنواره در بین مربیان مراکز کانون استان اردبیل این است که توانایی آن‌ها برای ژرف‌اندیشی، تبادل اندیشه، یادگیری و افزایش آگاهی، تقویت نگاه جستجوگری، مطالعه و مهارت نوشتن افزایش یابد.

علومی با بیان اینکه موضوع جستار باید در راستای افعالیت‌های مراکز انتخاب شود، ادامه داد: پرورش تفکر انتقادی و تمرین اندیشیدن، کمک به ارتقای فعالیت‌های فرهنگی هنری و ادبی در مراکز، تقویت مهارت نوشتاری مربیان و توانایی بحث کردن در مورد یک موضوع، تقویت نگاه جستجوگری و فعالیت‌های مهارت محور برای نوشتن کاربردی ازجمله اهداف فرعی این جشنواره است.

وی خاطرنشان کرد: مهلت ثبت نام و ارسال آثار تا ۳۰ آبان ماه است که پس از داوری و اعلام نتایج، از برگزیدگان در هفته پژوهش تقدیر به عمل خواهد آمد و تلفن ۰۴۵۳۳۲۳۵۰۳۴ به عنوان دبیرخانه‌ی نخستین جشنواره استانی جُستارنویسی آماده پاسخ‌گویی به سوالات علاقه‌مندان است.