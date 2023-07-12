برگزاری نشست شورای همکاری آتن و آنکارا در سطح عالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، دفتر ریاست جمهوری ترکیه امروز چهارشنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه با «کریاکاس میتسوتاکیس» نخست وزیر یونان برای برگزاری نشست شورای همکاری میان دو کشور در سطح عالی برای پاییز آینده در یونان به توافق رسید.

در بیانیه صادره از سوی دفتر ریاست جمهوری ترکیه در این ارتباط آمده است: اردوغان و نخست وزیر یونان توافق کردند که چندین کانال ارتباطی میان آنکارا و آتن را فعال کنند.

خبرگزاری آناتولی هم در این خصوص اعلام کرد: اداره ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه خبر داد که رئیس جمهور اردوغان و میتسوتاکیس، نخست وزیر یونان برای برگزاری نشست شورای همکاری سطح عالی بین دو کشور در فصل پاییز در «سالونیک» به تواقف رسیدند.

در همین ارتباط، «کریاکاس میتسوتاکیس» نخست وزیر یونان شنبه هفته پیش اعلام کره بود که وی امیدوار است در دیدار آتی خود با «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه در حاشیه نشست ناتو در «ویلنیوس» در لیتوانی، دو کشور بتوانند فرصتی برای ترسیم مسیر نزدیک شدن به یکدیگر را به دست آوردند.

نخست وزیر یونان در خصوص این دیدار گفته بود: این اولین دیدار پس از انتخاب مجدد هر دوی ما خواهد بود. هر دومان در آغاز دوره دولت‌ های خود هستیم. این دیدار فرصتی است برای بازتعریف روابط یونان و ترکیه بدون اینکه آتن از خطوط قرمز خود که بارها به طور علنی آن را مورد تأکید قرار داده است، عقب نشینی کند.

این در حالیست که نیکوس دندیاس وزیر امور خارجه یونان ۱۱ اردیبهشت ماه سال جاری طی سخنانی در هشتمین نشست مجمع اقتصادی دلفی ضمن ابراز خرسندی از فضای مثبت میان ترکیه و یونان، تاکید کرد که دو کشور باید سایر گام‌ های شجاعانه مانند تصمیم حمایت از یکدیگر در نهاهای بین‌ المللی را بردارند.

هر دو کشور ترکیه و یونان عضو ائتلاف دفاعی ناتو هستند و سال‌ها است که بر سر مرزهای دریایی و حقوق اکتشاف انرژی در دریای اژه و مدیترانه شرقی با یکدیگر اختلاف دارند.