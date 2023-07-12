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۲۱ تیر ۱۴۰۲، ۱۷:۱۲

رئیس آتش‌نشانی فردیس خبر داد؛

اطفای حریق یک واحد مسکونی در فردیس/ ۳ نفر مصدوم شدند

اطفای حریق یک واحد مسکونی در فردیس/ ۳ نفر مصدوم شدند

فردیس- رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری فردیس از اطفای حریق یک واحد مسکونی در این شهر خبر داد و گفت: این حادثه سه مصدوم برجا گذاشت.

حسین عاشوری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از اطفای حریق یک واحد مسکونی در شهرک ارم خبر داد و اظهار کرد: در پی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری فردیس مبنی بر حریق یک منزل مسکونی در طبقه چهارم یک ساختمان در شهرک ارم فردیس، سریعاً از ایستگاه‌های عملیاتی ۱۰۲ و ۱۰۶، سه دستگاه خودروی عملیاتی به همراه ۹ آتش نشان به محل حادثه اعزام شدند.

وی بیان کرد: در قسمت آشپزخانه یک منزل مسکونی ۷۰ متری حریقی به مساحت ۹ متر مربع رخ داده بود که نیروها سریعاً اقدام به مهار و اطفا حریق کردند.

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری فردیس خاطرنشان کرد: سه نفر در این حادثه مصدوم شده بودند که آتش نشانان آنها را به اورژانس تحویل دادند.

به گفته وی، این عملیات ۵۹ دقیقه به طول انجامید.

کد مطلب 5835007

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