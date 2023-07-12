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۲۱ تیر ۱۴۰۲، ۱۷:۴۱

بیانیه سران کشورهای گروه- ۷:

دارایی‌های روسیه تا زمان پرداخت غرامت به اوکراین مسدود خواهد ماند

دارایی‌های روسیه تا زمان پرداخت غرامت به اوکراین مسدود خواهد ماند

سران کشورهای گروه- ۷ امروز در نشست ویلینوس در بیانیه‌ای خصمانه در قبال مسکو اعلام کردند: دارایی‌های روسیه تا زمان پرداخت غرامت به اوکراین مسدود خواهد ماند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، کشورهای عضو گروه- ۷ امروز چهارشنبه در حاشیه نشست سران کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در شهر «ویلینوس» پایتخت کشور لیتوانی با ادعای حمایت از اوکراین در بیانیه ای اعلام کردند: امنیت اوکراین بخشی جدایی ناپذیر از امنیت یورو- آتلانتیک است!

بیانیه کشورهای عضو گروه- ۷ در این ارتباط اضافه می کند: دارایی های روسیه تا زمان پرداخت غرامت به کی یف مسدود خواهد ماند؛ آماده کار روی ساز و کارهای مناسب در این خصوص هستیم.

به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره، این بیانیه در ادامه مدعی شد: گروه- ۷ از توسعه بیشتر صنعت دفاعی اوکراین حمایت می کند! ما در دفاع از اوکراین در برابر تجاوز (!) روسیه، صرف نظر از اینکه چقدر (این درگیری) طول بکشد، در کنار کی یف خواهیم بود! ما فوراً مذاکرات دوجانبه ای را با اوکراین برای انجام تعهدات و تمهیدات امنیتی آغاز خواهیم کرد. ما چارچوبی چندجانبه را برای ارائه حمایت دائمی از اوکراین در دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی خود اعلام می کنیم.

کشورهای عضو گروه- ۷ در این بیانیه مدعی شدند: این چارچوب بر تضمین یک نیروی پایدار که قادر به دفاع از اوکراین در حال حاضر و جلوگیری از هرگونه تجاوز روسیه در آینده باشد، تمرکز دارد. این چارچوب کمک های امنیتی به اوکراین و تجهیزات نظامی مدرن در زمین، هوا و دریا را به کی یف ارائه می دهد.

بیانیه مذکور اضافه کرد: این چارچوب پایگاه صنعتی دفاعی اوکراین، عملیات آموزشی و همکاری اطلاعاتی را توسعه خواهد داد. این چارچوب حمایت فنی و مالی را برای نیازهای فوری اوکراین فراهم می کند. اوکراین شفافیت و پاسخگویی را افزایش خواهد داد و اصلاحات قضایی و اقتصادی را در ازای حمایت های ارائه شده به آن تسریع خواهد کرد.

کد مطلب 5835023

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